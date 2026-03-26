وزير الأمن الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد القوات البحرية للحرس الثوري
• إصابات طفيفة في كفر قاسم وتل أبيب بسقوط صاروخ أُطلق من إيران • الجيش الإسرائيلي: جندي أُصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق قذيفة هاون جنوب لبنان ويعلن مقتل جندي• تحديثات مستمرة
اليوم السابع والعشرون للحرب في ايران : قصف متواصل من إيران ولبنان منذ ساعات الصباح الباكر. الجيش الإسرائيلي أكمل جولة هجمات إضافية في إيران. مصدر إسرائيلي قال لـi24NEWS إن قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري علي رضا تنغسيري اغتيل في بندر عباس، مع ضباط أركان كانوا يعملون على إغلاق مضيق هرمز.
ترامب يحذر إيران: "ابدأوا باتباع الجدية قبل فوات الأوان"
توجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتحذير لإيران عبر منشور على شبكته الاجتماعية Truth Social، قائلاً إن "النّظراء الإيرانيين مختلفون وغريبون جدًا، وهم يتوسّلون لنا لإبرام صفقة — وهذا ما يفترض بهم فعله لأنهم تضرّروا عسكريًا وليس لديهم أي فرصة للتعافي — ومع ذلك يصرّحون علنًا بأنهم مجرد 'يفحصون العرض'".
وأضاف ترامب: "يجب عليهم البدء في الجدية قريبًا، قبل أن يكون الوقت قد فات، لأنه بمجرد حدوث ذلك — لن يكون هناك طريق للعودة، ولن يكون الوضع جميلاً".
رويترز: باكستان طلبت من الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لإزالة مسؤولين إيرانيين من قائمة الاغتيالات
ذكرت وكالة رويترز أن باكستان طلبت من الولايات المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل لإزالة وزير الخارجية الإيراني حسين عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من قائمة أهداف الاغتيال المحتملة.
رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو يعلق على اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني
قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الذي تم اغتياله مؤخرًا، "له الكثير من الدماء على يديه"، مضيفًا أنه كان المسؤول عن قيادة إغلاق مضيق هرمز، ما يمثل تهديدًا كبيرًا للملاحة الدولية.
قيادة القوات الوسطى الأمريكية: استهداف أكثر من 10 آلاف هدف منذ بدء العملية في إيران
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
نجو بأعجوبة من إنفجار في كفر قاسم ، اصيبت سيارتهم وانفجرت بعد خروجهم منها
إصابة رجل وامرأة بجروح طفيفة جراء انفجار في كفر قاسم
أفادت تقارير بإصابة رجل وامرأة، يبلغان نحو 55 عاماً، بجروح طفيفة نتيجة موجة انفجار في كفر قاسم.
وذكرت مصادر طبية أن المصابين تعرضا لإصابات ناجمة عن شدة الانفجار (الضغط)، وتم تقديم العلاج لهما في المكان دون الحاجة إلى نقل عاجل إلى المستشفى.
توثيق الانفجار في كفر قاسم
ترامب ينتقد حلف شمال الأطلسي: لم يساعد في مواجهة إيران التي “دُمّرت عسكرياً”
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن دول الحلف “لم تفعل شيئاً” لمساعدة الولايات المتحدة في التعامل مع ما وصفه بـ“إيران المجنونة”.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الناتو، مضيفاً: “لا تنسوا أبداً هذه اللحظة المهمة”، في إشارة إلى التوترات الحالية مع إيران.
مقتل ضباط في الحرس الثوري الإيراني خلال استهداف قائد سلاح البحرية على خلفية تهديدات مضيق هرمز
أفادت تقارير بمقتل عدد من ضباط الأركان في سلاح البحرية التابع لـالحرس الثوري الإيراني، وذلك خلال هجوم استهدف قائد القوة البحرية، في ظل التوترات المرتبطة بتهديدات إغلاق مضيق هرمز.
وذكرت المصادر أن الضباط الذين قُتلوا كانوا منخرطين في عمليات مرتبطة بالتحركات البحرية الإيرانية، بما في ذلك خطط تهدف إلى التأثير على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي.
مصدر إسرائيلي لقناة i24NEWS: مقتل قائد في البحرية التابعة للحرس الثوري في بندر عباس
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
إيران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا وإسرائيل
كشفت مصادر إقليمية مطلعة أن ايران أبلغت وسطاء بأن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يشمل لبنان بشكل مباشر.
وبحسب المصادر، ربطت طهران إنهاء الحرب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله ، معتبرة أن أي تهدئة لا تشمل الساحة اللبنانية لن تكون مقبولة.
ويعكس هذا الموقف محاولة إيرانية لتوسيع إطار المفاوضات ليشمل جميع الجبهات المرتبطة بها في المنطقة، في وقت تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد المستمر.