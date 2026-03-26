ترامب يحذر إيران: "ابدأوا باتباع الجدية قبل فوات الأوان"

توجّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتحذير لإيران عبر منشور على شبكته الاجتماعية Truth Social، قائلاً إن "النّظراء الإيرانيين مختلفون وغريبون جدًا، وهم يتوسّلون لنا لإبرام صفقة — وهذا ما يفترض بهم فعله لأنهم تضرّروا عسكريًا وليس لديهم أي فرصة للتعافي — ومع ذلك يصرّحون علنًا بأنهم مجرد 'يفحصون العرض'".

وأضاف ترامب: "يجب عليهم البدء في الجدية قريبًا، قبل أن يكون الوقت قد فات، لأنه بمجرد حدوث ذلك — لن يكون هناك طريق للعودة، ولن يكون الوضع جميلاً".