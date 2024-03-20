بلينكين يصل إلى السعودية في زيارة تتضمن محطات إقليمية للدفع من أجل وقف إطلاق النار في غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويناقش الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

وهذه هي المحطة الأولى في رحلة هي السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، منذ بداية الحرب. ومن المقرر أن يزور مصر يوم الخميس، تليها زيارة إلى إسرائيل يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن ملتزم بطرح "اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين". ولا يزال هناك أكثر من 130 رهينة إسرائيلية في قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل. وشنت إسرائيل حملة ضد المسلحين في غزة، واحتلت جزءًا كبيرًا من القطاع الفلسطيني خلال العمليات.

على الرغم من النجاحات العملياتية، تمكن الجيش من تحرير ثلاثة رهائن فقط. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 شخص في صفقة تبادل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ميلر إن زيارة بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر ستتناول أيضًا “التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة”.

وسيناقش "مسارًا سياسيًا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وبنية للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".

ومن المتوقع أن يضغط بلينكن أثناء وجوده في إسرائيل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للامتناع عن العملية في رفح، والتي تعهد نتنياهو بتنفيذها.

Abed Rahim Khatib/Flash90

وقد أوضح المسؤولون الأمريكيون أن مثل هذه العملية ستتجاوز "الخط الأحمر" إذا تم إطلاقها قبل إجلاء أكثر من مليون لاجئ مدني فروا من القتال في بقية أنحاء غزة إلى مناطق آمنة محددة في جنوب غزة.

نقطة الخلاف الأخرى هي الوضع الإنساني في غزة، حيث تتلقى إسرائيل انتقادات متزايدة بشأن ما وصفته العديد من الهيئات الدولية بالمجاعة الوشيكة. وأشارت إسرائيل إلى أنها سهلت دخول المساعدات الإنسانية من البر والبحر والجو، ولم تضع أي قيود على كمية المواد الغذائية المسموح بدخولها.

يشار إلى أن بلينكن نفسه كان قد حذر من أن "100% من السكان هناك يعانون من نقص خطير في الأمن الغذائي" مضيفا أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف السكان بأكملهم بهذه الطريقة. ومن واجب إسرائيل إعطاء الأولوية لتقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".