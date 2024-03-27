تقرير: إسرائيل رفضت طلبات تركيا وقطر إنزال مساعدات إنسانية شمال غزة

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن إسرائيل رفضت السماح لقطر وتركيا إنزال مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، بنفس الوقت الذي يتم خلاله بذل جهود إنسانية دولية بموافقة إسرائيل، والتي تهدف الى زيادة حجم المساعدات من الغذاء والمياه في شمال غزة.

حتى الآن حصلت تسعة دول على الموافقة بإسقاط المساعدات في غزة وهي : الولايات المتحدة والأردن مصر ودولة الإمارات العربية، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا ومؤخرا أيضا سنغافورة.

ويتضح وفقا للتقرير أن الأتراك والقطريين طلبوا الانضمام الى عمليات الإنزال، لكن إسرائيل رفضت الطلب. الحديث يدور عن قرار سياسي،ويرتبط بشكل أساسي بالعلاقات بين البلدين. من ناحية إسرائيل رفضت طلب قطر لعدم وجود علاقات ديبلوماسية معها، ومن ناحية أخرى فإن رفض الطلب التركي يأتي على خلفية الأزمة السياسية الحادة وتدهور العلاقات منذ بداية الحرب. وتعتبر إسرائيل تركيا حاليا جهة معادية.