التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في النصيرات والشاطئ والفرقة 162 تدمر البنى التحتية انطلاقا من الممر وسط قطاع غزة
قامت الطائرات المقاتلة وطائرات سلاح الجو خلال اليوم الأخير بمهاجمة أكثر من 30 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مستودعات وخلايا مسلحة ومباني عسكرية وبنى تحتية مشبوهة أخرى
استعرض بيان للجيش الإسرائيلي الخميس جردا للمهام التي نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط الإشارة إلى تواصل مهام الفريق القتالي التابع للواء ناحال في ممر وسط قطاع غزة حيث تم تدمير بنى تحتية يتواجد فيها مسلحو الفصائل الفلسطينية.
وفي إحدى العمليات، تمت مهاجمة مسلحين من الجو أثناء محاولتهما تنفيذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن تدمير منصة الإطلاق ومخزن الذخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو بنية تحتية لمسلحين في منطقة الشاطئ التي أطلقوا منها الصواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة. كما قضت طائرات سلاح الجو بالتعاون مع تشكيل النار 215، أمس (الأربعاء)، على خلية قناصة من منظمة حماس في منطقة النصيرات بهجوم دقيق.
وفي المجمل، قامت الطائرات المقاتلة وطائرات سلاح الجو خلال اليوم الأخير بمهاجمة أكثر من 30 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مستودعات وخلايا مسلحة ومباني عسكرية وبنى تحتية مشبوهة أخرى.
وعلى الصعيد العملياتي أيضا تتواصل الجهود للكشف عن موعد الهجوم في رفح التي ينظر إليها بقلق بالغ من جانب مصر وتحاول إسرائيل تذويب المعارضة من خلال أخذ التحفظات الأمريكية في الحسبان وكل ذلك سيتم بحثه اليوم في نطاق الكابينيت الأمني السياسي الموسع.
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مصر: "المجتمع الدولي يعارض عملية في رفح خوفا من كارثة إنسانية"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن "المجتمع الدولي يعارض شن إسرائيل عملية برية في رفح خشية أن تؤدي إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد تحملها". وبحسب قوله فإن "أي محاولة لتفجير الوضع في غزة وزيادة الضغط على الفلسطينيين يؤدي إلى توتر العلاقات مع إسرائيل، وهذا لن يمنع مصر من مواصلة التواصل مع كافة الأطراف ومحاولة حل الأزمة".
لبنان: إسرائيل نفذت الهجوم في بعلبك بطائرة مسيرة
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية صباح الخميس أن الهجوم في منطقة بعلبك شرقي لبنان تم تنفيذه باستخدام طائرة مسيرة.
تعيين لجنة استشارية لدراسة كيفية الاعتراف وتكريم المختطفين والمدنيين الذين شاركوا في القتال أو في حالات خاصة أثناء الحرب
عيّن رئيس شعبة شؤون الموظفين في الجيش الإسرائيلي اللواء يانيف عاسور لجنة استشارية لرئيس الأركان لبحث كيفية الاعتراف وتكريم المختطفين والمدنيين الذين شاركوا في القتال أو في حالات خاصة من الحرب، وذلك بتوجيه من رئيس الأركان العامة اللواء هرتسي هاليفي، وبموافقة وزير الأمن يوآف غالانت.
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