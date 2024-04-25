استعرض بيان للجيش الإسرائيلي الخميس جردا للمهام التي نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط الإشارة إلى تواصل مهام الفريق القتالي التابع للواء ناحال في ممر وسط قطاع غزة حيث تم تدمير بنى تحتية يتواجد فيها مسلحو الفصائل الفلسطينية.

وفي إحدى العمليات، تمت مهاجمة مسلحين من الجو أثناء محاولتهما تنفيذ عمليات إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن تدمير منصة الإطلاق ومخزن الذخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت طائرات سلاح الجو بنية تحتية لمسلحين في منطقة الشاطئ التي أطلقوا منها الصواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي في وسط قطاع غزة. كما قضت طائرات سلاح الجو بالتعاون مع تشكيل النار 215، أمس (الأربعاء)، على خلية قناصة من منظمة حماس في منطقة النصيرات بهجوم دقيق.

وفي المجمل، قامت الطائرات المقاتلة وطائرات سلاح الجو خلال اليوم الأخير بمهاجمة أكثر من 30 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مستودعات وخلايا مسلحة ومباني عسكرية وبنى تحتية مشبوهة أخرى.

وعلى الصعيد العملياتي أيضا تتواصل الجهود للكشف عن موعد الهجوم في رفح التي ينظر إليها بقلق بالغ من جانب مصر وتحاول إسرائيل تذويب المعارضة من خلال أخذ التحفظات الأمريكية في الحسبان وكل ذلك سيتم بحثه اليوم في نطاق الكابينيت الأمني السياسي الموسع.

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