معضلة إسرائيل مع 200 عنصر حماس الذين يتحصنون في أنفاق رفح

تواجه إسرائيل في الأيام الأخيرة معضلة صعبة بشأن كيفية التعامل مع المسلحين المتحصنين داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث تتصارع بين الرغبة في محاسبة عناصر حماس، وضغوط الوسطاء الدوليين. يأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين خلال الأسبوعين الأخيرين في هجمات داخل "جيب الجنينة" في رفح.

بحسب تقرير لمراسل الشؤون العسكرية في قناة i24NEWS العبرية، يانون شالوم ييطاح، يستخدم المسلحون شبكة أنفاق تحت الأرض يخرجون منها فقط لإطلاق النار أو الصواريخ المضادة للدروع على قوات الجيش الإسرائيلي.

وتجري في إسرائيل حاليًا نقاشات حساسة ومتوترة حول كيفية التعامل مع هذا الجيب، الذي من المفترض أن يتحول لاحقًا إلى منطقة إنسانية، إلا أن دخول القوات الدولية إليه متعذر، ما يضع إسرائيل أمام قرار حاسم في ظل الضغوط الدولية الهائلة.

وفي هذا السياق، أفاد محلّل الشؤون العسكرية في قناة i24NEWS العبرية، يوسي يهوشاع، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر توصية بشأن المقاتلين الموجودين في رفح وفي المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر":

"إذا كانوا مستعدين لتسليم جثمان هدّار جولدين، سنكون مستعدين للنظر في خروجهم من الخط الأصفر، على أن يخرجوا بلا أسلحة".

وتشير التوصية إلى إمكانية مقايضة بين تسليم جثامين المختطفين والسماح بخروج عناصر من المنطقة المحمية، بشرط عدم حمل أسلحة لضمان السلامة والأمن. ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الجيش أو الحكومة حول تبني القرار، ولا توجد معلومات عن الآليات أو الأطراف الوسيطة المكلفة بتنفيذه.