مقتل حارس يحيى السنوار والجيش الإسرائيلي يوسع عملياته ويطوق حي تل السلطان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته صباح اليوم، وأخلى سكان تل السلطان سيرا على الأقدام مواقع سكنهم بعد البيان من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية عن هجمات ستنفذ في المكان، كما أعلنت حماس عن مقتل عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل في غارة إسرائيلية الليلة في خانيونس. في حين أفادت تقارير في غزة عن اغتيال الحارس الشخصي لرئيس المكتب السياسي السابق يحيى السنوار، محمد حسن العمور في رفح.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن تشييع العمور اليوم ، في حين ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 18 جراء الغارات الإسرائيلية.

وتوجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيحاي أدرعي لكل المتواجدين في تل السلطان مخاطبا وقال لهم : " أنتم في منطقة قتالية خطيرة. محور غوش قطيف بمثابة طريق إنساني لكم شمالي المواصي. انتبهوا - لن يُسمح بحركة المركبات. إن استمرار إقامتكم في المخيمات والخيام والمنازل أو السير على أي محور آخر يعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر - اخلوا المكان على الفور".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات استكملت تطويق حي تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، مضيفا أن العملية تستهدف الى تدمير بنية تحتية مسلحة في المنطقة والقضاء على مسلحة وبهدف تعميق السيطرة وتوسيع المنطقة الأمنية في قطاع غزة.