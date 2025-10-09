“ورقة ترامب” تُنهي حرب غزة: اتفاق هدنة بعد شهورٍ من المفاوضات الماراثونية

من مشهدٍ واحدٍ حملَ كلَّ الدلالاتِ، سلَّمَ وزيرُ الخارجيَّةِ الأميركيُّ ماركو روبيو الرئيسَ دونالد ترامب ورقةً وُصِفَتْ بالتاريخيَّةِ… وبعدَ دقائقَ، أعلَنَ ترامب رسميًّا التوصُّلَ إلى اتّفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ في غزَّةَ بعدَ شهورٍ من المفاوضاتِ الشاقَّةِ بينَ إسرائيلَ وحماس.

خلفَ هذهِ الورقةِ، وقفَتْ عواصمُ عدَّةٌ. فَقَطَر كانتِ المحطَّةَ الأبرزَ للِّقاءاتِ غيرِ المباشرةِ، بينما لعبَتْ مصرُ دورَ الضامنِ الميدانيِّ على الأرضِ، عبرَ جهازِ استخباراتها الذي تواصَلَ مع الطرفَيْنِ. أمَّا الولاياتُ المتّحدةُ، فكانَتِ المايسترو الذي أدارَ خيوطَ التفاهماتِ، تحتَ ضغطٍ دوليٍّ متزايدٍ لإنهاءِ الحربِ وإدخالِ المساعداتِ.

إلى جانبِ ذلكَ، دخلَتْ تركيا على خطِّ الوساطةِ في الأسابيعِ الأخيرةِ، وقدَّمَتْ ضماناتٍ لحماسَ ودعَتْ إلى التزامٍ متبادَلٍ بوقفِ إطلاقِ النارِ وإعادةِ الإعمارِ، في حينَ احتفِظَتْ إيرانُ بصمتٍ مشوبٍ بالتحفّظِ تجاهَ تفاصيلِ الصفقة.

ثلاثةُ أيّامٍ من المفاوضاتِ احتضنَتْها شرمُ الشيخ تحتَ زخمٍ دوليٍّ، بحضورِ مبعوثِ الرئيسِ الأميركيِّ ستيف ويتكوف وصهرِه جاريد كوشنِر، بعدَ تجاوزِ كافّةِ النقاطِ الخلافيّةِ ووصولِ الوفدِ الأميركيِّ لإتمامِ الاتّفاقِ والإعلانِ عن الصفقة.

الاتّفاقُ الجديدُ ينصُّ – بحسبِ مصادرَ دبلوماسيّةٍ – على وقفٍ فوريٍّ لإطلاقِ النارِ، وتبادلٍ تدريجيٍّ للأسرى، وفتحِ ممرّاتٍ إنسانيّةٍ واسعةٍ تحتَ إشرافٍ دوليٍّ.

وبينما تتنفّسُ غزَّةُ هدنةً طالَ انتظارُها، تبقَى الأنظارُ معلّقةً على ما إذا كانَتْ هذهِ الورقةُ التي وقّعَها ترامب ستطوِي صفحةَ الحربِ… أم تؤجِّلَ فصولَها القادمةَ. بعدَ خطّةٍ من عشرينَ بندًا لوقفِ الحربِ، أعلَنَ عنها ترامب تحتَ مسمّى “خطّةِ السلامِ”