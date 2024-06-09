توثيق وتفاصيل جديدة حول عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين الأربعة من وسط غزة

كشف اليوم (الأحد) عن مزيد من التفاصيل حول العملية التي أفرج فيها عن المختطفين الإسرائيليين الأربعة الليلة الماضية: نوعا أرغاماني، شلومي زيف، أندريه كوزلوف وألموغ مئير جان - ونشرت وثائق خاصة من إدارة العملية في القيادة والفرقة 98 جنوب إسرائيل.

ويشار إلى أن الأربعة تم إنقاذهم بعملية مشتركة أطلق عليها اسم "عملية أرنون" وشارك بها مقاتلين من الفرقة 98 وعناصر من الشاباك في قلب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وبدأت العملية مع دخول قوات الفرقة للقتال وسط غزة قبل أيام قليلة. وقاد الطاقم القتالي من لواء المظليين عملية الإنقاذ والقوات الخاصة تحت إطلاق النار، ونقلهم إلى نقطة صعود المروحيات في قلب القطاع.

وعملت قوات الجيش الإسرائيلي على التحضير للعملية خلال الأيام القليلة الماضية: عمل في المنطقة الفريق القتالي للواء كفير، وعمل تحت إمرته مظليون وقوة خاصة من وحدة دوفدفان، الفريق القتالي للواء السابع وعملت قوات المدرعات وقوات الهندسة ومقاتلي كتيبة روتم.

توثيق من داخل المؤتمرات والعمليات الخاصة بحملة "أرنون" 🎥 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

إضافة إلى ذلك، هاجمت طائرات سلاح الجو عشرات الأهداف العسكرية لصالح نجاح العملية – التي تم تنفيذها بعد أسابيع عديدة من جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة من قبل الشاباك وقيادة المختطفين في الاستخبارات العسكرية. وقامت القيادة بجمع المعلومات الأولية عن مكان تواجد المختطفين في كلا الموقعين، بالإضافة إلى المعلومات الاستخبارية التي مكنت من توفير الظروف العملياتية لعملية الإنقاذ.

توثيق عملية الإنقاذ "أرنون" 🎥 المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي