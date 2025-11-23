قائد الجيش الإسرائيلي يقيل قادة كبار على خلفية تحقيقات هجوم السابع من أكتوبر

يواصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، سلسلة من الخطوات، على خلفية "تحقيقات" في إخفاقات 7 أكتوبر. قرر مساء اليوم (الأحد) إعفاء رئيس قسم العمليات عند اندلاع الحرب، اللواء عوديد باسيوك، من خدمة الاحتياط. وكان باسيوك، الذي عُيّن أيضًا في مناصب عليا بوزارة الأمن الإسرائيلي، قد أنهى مهامه كرئيس للجنة العامة السنوية الصيف الماضي. وقد أنهى مؤخرًا دوره في التحقيق في الحملة على إيران.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى قائد الوحدة 8200 عند اندلاع الحرب، يوسي شاريئيل، استدعاءً أمس للمثول أمام رئيس الأركان اليوم، لكنه لم يحضر، حسب ادعائه، بسبب ضيق الوقت. كما لم يحضر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، أهارون حاليفا، الموجود في الخارج.

كما قرر المقدم زامير عدم إقالة رئيس جهاز المخابرات (ورئيس قسم العمليات خلال هجوم 7 أكتوبر)، شلومي بيندر، الذي لن يُفصل.

علمت i24NEWS أن رئيس الأركان زامير اتصل بحليوة وأبلغه: "لن تخدم بعد الآن في الاحتياط". رد حليوة قائلاً: "منذ اللحظة التي أنهيت فيها، طلبت ألا أُعيّن في الاحتياط. تحملت المسؤولية الكاملة، أجريت تحقيقات، وأتوقع أن تكون هناك لجنة تحقيق رسمية".

رئيس الأركان استدعى في وقت سابق اليوم مجموعة من الضباط الكبار في الجيش - قبل أن يتخذ قرارات شخصية على خلفية دورهم في إخفاق 7 أكتوبر. زامير قرر إقالة ضابط الاستخبارات في فرقة غزة، المقدم أ' من الجيش. كما أن رئيس شعبة العمليات السابق في الاستخبارات العسكرية، العميد ج'، سينهي خدمته أيضاً.

نُذكّر أنه قبل حوالي أسبوعين، اللواء (المتقاعد) سامي ترجمان، الذي ترأس اللجنة التي فحصت تحقيقات الجيش بخصوص إخفاقات 7 أكتوبر، وجّه انتقادات حادّة للجيش، حيث قال: "بعض التحقيقات غير جديرة." المعلق العسكري لقناة i24NEWS العبرية أفاد بأن ترجمان أوضح لرئيس الأركان أنه يجب أن تكون هناك استنتاجات شخصية بحق القادة، الذين بدأ، كما ذُكر، الكشف عنهم اليوم.

إحدى الاستنتاجات من التحقيق الكبير هي أن بيندر كان بإمكانه القيام بسلسلة من الإجراءات خلال الليلة التي سبقت الهجوم، والتي كانت ستساعد الجيش الإسرائيلي على الوصول إلى نتيجة مختلفة. في الواقع، يعتقد تورجمان أنه من الصواب أن يتخذ رئيس الأركان إجراءات شخصية بشكل عام، حتى تجاه ضباط انفصلوا مثلًا عن الجيش الإسرائيلي، من بينهم جنرالات سابقون وألوية، حتى ولو بشكل رمزي.