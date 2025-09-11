نتنياهو يهاجم رئيس وزراء إسبانيا: تهديد بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) رئيس وزراء إسبانيا على خلفية تصريحاته بأنه لن يستطيع إيقاف إسرائيل، لأن دولته "لا تمتلك سلاحًا نوويًا". وقال نتنياهو: "هذا تهديد إبادة صارخ ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم". وأضاف نتنياهو: "يبدو أن محاكم التفتيش الإسبانية، وطرد يهود إسبانيا، والإبادة الجماعية الممنهجة لليهود في الهولوكوست، لم تكن كافية بالنسبة لسانشيز".

كما ذُكر، فإن تصريحات رئيس وزراء إسبانيا بأنه لا توجد في بلاده أسلحة نووية "لإيقاف إسرائيل" أثارت الغضب وأدت إلى انتقادات ضده في شبكات التواصل الاجتماعي. وجاءت هذه التصريحات في إطار مؤتمر صحفي أعلن فيه عن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - من أجل "إيقاف الإبادة الجماعية في غزة".

هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من الحوادث بين الدولتين، من بينها إعلان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألفاريز، أن دولته تمنع دخول الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى أراضيها.

هذا الإعلان هو جزء من الخطوات التسع التي أعلن عنها رئيس وزراء إسبانيا، على خلفية الحرب في غزة. سانشيز أبلغ عن ذلك: "تحدثت مع محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، دائرة العنف في غزة اليوم غير مقبولة على الإطلاق. السلام يعتمد على حل الدولتين".