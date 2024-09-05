تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل عنصر في صفوفه وقائد الجيش المصري يقوم بزيارة "مفاجئة" لمعبر رفح
نفذت مسيرة إسرائيلية ثلاثة هجمات تجاه مسلحين قال الجيش الإسرائيلي انهم شكلوا خطورة على حياتهم خلال نشاطهم في طوباس، تقرير: واشنطن تدرس عقد أحادي الجانب مع حماس
اليوم الـ335 للحرب: طائرة مسيرة نفذت ثلاثة هجمات ضد مسلحين في طوباس أدت الى مقتل خمسة منهم بينهم نجل القيادي في فتح زكريا الزبيدي،كما أعلن حزب الله عن مقتل عنصرين في صفوفه جراء ضربات جوية إسرائيلية جنوب لبنان. وسمع صافرات الإنذار أكثر من مرة شمال إسرائيل.
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وزارة الصحة في غزة: 40878 قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب
أفادت وزارة الصحة في غزة، أن 40878 فلسطينيا قتلوا وأصيب 94454 آخرين في القطاع منذ اندلاع الحرب. وبحسب الوزارة، فقد قُتل 17 شخصًا وأصيب 56 آخرون خلال اليوم الأخير.
حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق النار على إسرائيل: "أرسل سربا من الطائرات بدون طيار وصواريخ الكاتيوشا"
علن تنظيم حزب الله مسؤوليته عن إطلاق "سرب من الطائرات بدون طيار والكاتيوشا" باتجاه الأراضي الإسرائيلية في حالتين مختلفتين.
ألمانيا: كان هدف الهجوم في ميونيخ هو القنصلية الإسرائيلية
أعلنت الحكومة الألمانية أن هدف إطلاق النار في ميونيخ كان القنصلية الإسرائيلية. وفي وقت سابق، أفيد في ألمانيا أن مطلق النار مواطن نمساوي، ويبدو أنه من أصل بوسني مسلم. وبحسب ما ورد، دخل المهاجم، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، ألمانيا في الأيام الأخيرة. وفقاً للوحة ترخيص سيارته، فهو يعيش بالقرب من سالزبورغ، النمسا. ولم يكن معروفا لدى قوات الأمن الألمانية، لكنه كان معروفا لدى نظرائهم في النمسا باعتباره إسلاميا.
الجيش المصري: رئيس الأركان يقوم "بزيارة مفاجئة" إلى الحدود مع غزة
قال المتحدث باسم الجيش المصري إن رئيس الأركان المصري أحمد خليفة قام "بزيارة مفاجئة" إلى حدود البلاد مع قطاع غزة، وتهدف الزيارة إلى "تفقد الوضع الأمني والإجراءات الأمنية". على الحدود".
https://x.com/i/web/status/1831662919215423912
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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل سبعة مسلحين في طوباس بينهم نجل زكريا الزبيدي
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات العسكرية بدأت الليلة عملية لمكافحة العمليات المسلحة في الفارعة وطوباس، إلى جانب عملية أخرى في مدينة أريحا، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات الأمن اغتالت سبعة مسلحين من الجو والأرض شمال الضفة والأغوار ومن بينهم نجل زكريا زبيدي ومسلحين آخرين نفذوا عمليات إطلاق نار في منطقة التماس بالإضافة إلى ذلك، عثرت القوات على أنفاق تم إخفاء المتفجرات فيها.
حزب الله يعلن عن مقتل أحد عناصر التنظيم
حزب الله يعلن مقتل الناشط في التنظيم عباس أنيس أيوب من بلدة سلعا في جنوب لبنان. ومنذ بداية الحرب أعلن حزب الله عن مقتل 433 من عناصر التنظيم.
اعتراض طائرة بدون طيار بالقرب من نهاريا
اعتراض طائرة بدون طيار فوق كيبوتس كابري بالقرب من نهاريا في الجليل الغربي.
وزارة الخارجية: لم يصب أحد في إطلاق النار في ميونيخ، وتتعامل السلطات الألمانية مع الحادث
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجلاً أطلق النار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ، المغلقة اليوم بسبب مراسم تأبين الرياضيين الذين قتلوا في ميونيخ 1972. وأضافت: "لم يصب أحد من موظفي القنصلية في الحادث، وتم تحييد مطلق النار من قبل قوات الأمن الألمانية والحادث تحت رعايتها".
اعتقال فلسطيني لا يحمل تصاريح في القدس حاول مهاجمة ضباط الشرطة
اعتقلت الشرطة في القدس فلسطينيا في الخمسينات من عمره، لا يحمل تصاريح دخول من نابلس، كان يحمل سكينا ومقص وطلقتين من الذخيرة. وبحسب بيان الشرطة، حاول المشتبه به أثناء اعتقاله مهاجمة الضباط. وبعد التحقيق معه تم حبس المشتبه فيه، وسيتم تقديمه إلى المحكمة لتمديد اعتقاله.
تقرير في لبنان: هجوم في جنوب البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع هجوم في عيتا الشعب جنوب البلاد.
تقارير فلسطينية: الجيش الإسرائيلي انسحب من طولكرم
أفادت شبكة "قدس" الإعلامية الفلسطينية ، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تنسحب من مدينة طولكرم والمخيمين المحاذيين لها، بعد ثلاثة أيام من عملياتها في المدينة.