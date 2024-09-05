تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل عنصر في صفوفه وقائد الجيش المصري يقوم بزيارة "مفاجئة" لمعبر رفح

وزارة الخارجية: لم يصب أحد في إطلاق النار في ميونيخ، وتتعامل السلطات الألمانية مع الحادث

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجلاً أطلق النار بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل في ميونيخ، المغلقة اليوم بسبب مراسم تأبين الرياضيين الذين قتلوا في ميونيخ 1972. وأضافت: "لم يصب أحد من موظفي القنصلية في الحادث، وتم تحييد مطلق النار من قبل قوات الأمن الألمانية والحادث تحت رعايتها".