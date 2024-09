تغطية متواصلة|| حزب الله يعلن مقتل عنصر في صفوفه وقائد الجيش المصري يقوم بزيارة "مفاجئة" لمعبر رفح

الجيش المصري: رئيس الأركان يقوم "بزيارة مفاجئة" إلى الحدود مع غزة

قال المتحدث باسم الجيش المصري إن رئيس الأركان المصري أحمد خليفة قام "بزيارة مفاجئة" إلى حدود البلاد مع قطاع غزة، وتهدف الزيارة إلى "تفقد الوضع الأمني والإجراءات الأمنية". على الحدود".

