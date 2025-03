حزب الله ينعى رضوان سليم عواضة والذي قتل جراء الغارة الإسرائيلية في صور

نعى حزب الله مساء اليوم أحد عناصره والذي يدعى رضوان سليم عواضة والذي قتل جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، وذكر البيان أن عواضة والملقب "أبو ناصر" ويحمل الاسم الحركي "جهاد" وهو من بلدة شيحين وسكان برج الشمالي في جنوب لبنان.

