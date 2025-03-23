حزب الله ينعى رضوان سليم عواضة والذي قتل جراء الغارة الإسرائيلية في صور

نعى حزب الله مساء اليوم أحد عناصره والذي يدعى رضوان سليم عواضة والذي قتل جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، وذكر البيان أن عواضة والملقب "أبو ناصر" ويحمل الاسم الحركي "جهاد" وهو من بلدة شيحين وسكان برج الشمالي في جنوب لبنان.

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في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "رضوان سليم عواضة" قائد بعمليات حزب الله في الغارة على صور جنوب لبنان.

من جانبها أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الغارة التي استهدفت مدينة صور "جرت من خلال طائرة مسيرة استهدفت شقة في مبنى مؤلف من 10 طوابق"، وأدت الغارة الى مقتل مواطن ومواطنة وإصابة عشرة آخرين.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على موجتين والتي أسفرت وفقا لوزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 7 وإصابة 40 آخرين، وجاءت الغارات بعد إطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل من قبل مجموعة مجهولة، حيث نفى حزب الله وجود أي علاقة له بالعملية.