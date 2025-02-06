تغطية متواصلة||البيت الأبيض: "ترامب يتوقع من مصر والأردن قبول سكان غزة"
سمح بالنشر عن "مقتل جنديين من جولاني بعد سقوط رافعة على الخيمة التي تواجدوا بها • وزير الأمن الإسرائيلي أمر بتجهيز خطة تسمح بالخروج الطوعي للغزيين • الشاباك أحبط عملية تفجيرية
اليوم الـ 489 للحرب: قُتل جنديان، من بينهم اللواء (المتقاعد) نداف كوهين، في حادث عملياتي بعد انهيار رافعة على خيمة كانوا فيها. أمر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي بصياغة خطة تسمح لسكان غزة بمغادرة القطاع طوعًا. أحبط الجيش الإسرائيلي والشاباك هجومًا انتحاريًا في القدس: خططت المجموعة المسلحة لتفجير السياج الحدودي، على غرار أحداث 7 أكتوبر.
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البيت الأبيض: "ترامب يتوقع من مصر والأردن قبول سكان غزة"
والت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان إن "الرئيس دونالد ترامب لم يتعهد بأن تطأ أقدام الجنود الأميركيين غزة، ولا أن الولايات المتحدة ستمول إعادة إعمار القطاع". وسنعمل مع شركائنا في المنطقة. إنها فكرة خارجة عن المألوف ولهذا السبب تم انتخاب ترامب." وسئلت عن دول المنطقة التي قالت إنها لن تشارك في البرنامج، فأجابت أن "الرئيس تحدث مع السيسي. وسيلتقي بالملك عبد الله. وتحدث مع ملك البحرين وسيتحدث مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن تقبل الأردن ومصر سكان غزة مؤقتا".
عملية "الجدار الحديدي" مستمرة: عملت قوات الأمن ليلاً على التصدي للأنشطة المسلحة في مدينة نابلس وقرى أخرى في الضفة الغربية. وعثرت القوات خلال العملية على معمل للمتفجرات ودمرته. إضافة إلى ذلك اعتقلت القوات شخصين مطلوبين لنشاطات مسلحة وصادرت أسلحة وأموال.
الجيش الإسرائيلي: مقاتلو لواء بيسلماخ اعتقلوا أكثر من 25 مسلحا في قرية طمون في الأيام القليلة الماضية
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنود لواء بيسلماخ اعتقلوا أكثر من 25 مسلحا خلال نشاطاتهم في قرية طمون في الأيام الأخيرة، في إطار عملية مكافحة الأنشطة المسلحة شمالي الضفة الغربية، مضيفا أن الجنود عثروا على مختبرات متفجرات وأسلحة والعديد من العبوات التي كانت معدة لاستخدامها ضد القوات.
قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، خلال اتصال هاتفي مع قناة العربي القطرية، إن "تصريحات ترامب غير مقبولة على الإطلاق، غزة ملك لأهلها ولن يتركوها"
المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: "قيادة حماس تعطي الأولوية لتنفيذ البروتوكول الإنساني، وتراقب مع الوسطاء مدى التزام الاحتلال بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار"
وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر: "لقد سمح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل أساسي للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بالإفلات من التدقيق واضطهد بصورة مهووسة دولة ديمقراطية تُحترم فيها جميع حقوق الإنسان - دولة إسرائيل. نتوقف عن لعب هذه اللعبة وإضفاء الشرعية على هذا الهوس والاضطهاد والتمييز، أكثر من 20% من هذه الهيئة يتعامل مع إسرائيل"
ترامب: قطاع غزة ستنتقل إلى الولايات المتحدة من قبل إسرائيل في نهاية الحرب. وسيتم بالفعل إعادة توطين الفلسطينيين في مجتمعات أكثر أمنا، مع منازل حديثة جديدة. لن تكون هناك حاجة للجنود الأمريكيين
أحبط الجيش الإسرائيلي والشاباك هجومًا داميًا في القدس خططت له خلية من منطقة رام الله. وتم اعتقال الخلية التي ضمت خمسة مسلحين في شهري نوفمبر وديسمبر 2024. وكانت تخطط لتفجير عبوة ناسفة عن بعد على السياج الحدودي، على غرار أحداث 7 أكتوبر، مما سيسمح لها بدخول الأراضي الإسرائيلية، حيث خططت لتنفيذ هجوم انتحاري على حافلة في المدينة. ونفذت الفرقة عدة هجمات إطلاق نار في العام الماضي
بعد يومين: إسرائيل تؤكد أن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز تياسير هو محمد دراغمة 23 عاماً من سكان بلدة طوباس. الليلة الماضية، أفادت الشبكات الفلسطينية أن شقيقه هو أحمد دراغمة، وهو عضو كبير سابق في "كتيبة طوباس"، والذي اغتيل قبل حوالي عام على يد الجيش الإسرائيلي
مصدر في حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "على الولايات المتحدة أن تفهم أن أي خطوة في اتجاه ترامب ستؤثر أيضاً على الخطوات التالية لوقف إطلاق النار"
نتنياهو في مقابلة مع "فوكس نيوز": فكرة السماح لسكان غزة بالخروج ما العيب في ذلك؟ غزة تحتاج إلى إعادة البناء، هذه أفضل فكرة سمعتها. سيخلق مستقبلًا مختلفًا للجميع. يمنح دخول ترامب دعمًا كبيرًا، ولن تمتلك إيران أبدًا أسلحة نووية، إنه بالتأكيد يغير المعادلة في الشرق الأوسط