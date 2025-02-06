البيت الأبيض: "ترامب يتوقع من مصر والأردن قبول سكان غزة"

والت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان إن "الرئيس دونالد ترامب لم يتعهد بأن تطأ أقدام الجنود الأميركيين غزة، ولا أن الولايات المتحدة ستمول إعادة إعمار القطاع". وسنعمل مع شركائنا في المنطقة. إنها فكرة خارجة عن المألوف ولهذا السبب تم انتخاب ترامب." وسئلت عن دول المنطقة التي قالت إنها لن تشارك في البرنامج، فأجابت أن "الرئيس تحدث مع السيسي. وسيلتقي بالملك عبد الله. وتحدث مع ملك البحرين وسيتحدث مع ولي عهد المملكة العربية السعودية. ويتوقع أن تقبل الأردن ومصر سكان غزة مؤقتا".