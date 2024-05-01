تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني: الدفاعات الجوية الإسرائيلية تفوقت على الدفاعات الأمريكية بنسبة الاعتراض

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني في ليلة الـ14 من نيسان/أبريل، حيث أكدوا أن الدفاعات الأمريكية المضادة للصواريخ الباليستية نجحت فقط باعتراض بنسبة 25٪ من الصواريخ الهجومية الايرانية: أطلقت 8 صواريخ من البحر من قبل الجيش الأمريكي - ولكن فقط اثنين منهما حققوا الهدف. من ناحية أخرى، الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية تتمتع بدقة أكثر حيث نجحت باعترض 90٪ - من جميع الهجمات معا (باليستي، صاروخية وقذائف).

كما هو معروف، أطلقت إيران مئات الصواريخ من أنواع مختلفة على دولة إسرائيل، بما في ذلك أكثر من 100 صاروخ باليستي، كل واحد منها يحمل مئات الكيلوغرامات من المتفجرات. وبحسب التقارير، تم إطلاق حوالي 60 طناً من المتفجرات - معظمها تم تدميره بواسطة التحالف الإقليمي، الذي ضم بعض الدول الغربية، اضافة الى مشاركة الأردن والسعودية في التصدي للهجوم.

في المساء بعد الهجوم، أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العقيد دانيال هاجري، ببيان قائلاً: "فشلت خطة إيران - عدد قليل من الصواريخ فقط اخترقت الأراضي الإسرائيلية وألحقت أضرارا طفيفة يقاعدة عسكرية ".

وتابع هغاري "من بين المئات من الإطلاقات، عدد قليل فقط من الصواريخ اخترق اراضي دولة إسرائيل وتسبب في ضرر طفيف فقط للبنية التحتية على قاعدة نفاطيم، بالقرب من مسار الإقلاع والهبوط وعلى المحور في منطقة جبل الشيخ/حرمون. تشغيل قاعدة نفاطيم لم يتضرر، والطائرات واصلت الإقلاع والهبوط وأداء مهام الدفاع والهجوم - حتى خلال الليل، وطوال النهار. لدينا قوات موزعة في جميع الجبهات ، هي مستعدة وتواصل الدفاع عن دولة إسرائيل".