هغاري يرد على التقارير عن إمكانية اغتيال أو إصابة يحيى السنوار

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي اليوم، كما رد أيضا على إطلاق الصواريخ والمسيرات من العراق تجاه إسرائيل

i24NEWS
i24NEWS
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قائد حماس في غزة يحيى السنوار
قائد حماس في غزة يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana

عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الى التقارير عن إمكانية أن قائد حماس يحيى السنوار أصيب أو قتل في غارة للجيش الإسرائيلي وقال خلال مؤتمر صحافي :"لايمكنني تأكيد ذلك ولا يمكن نفي الأمر. توجد لدينا مهمة واحدة هي للوصول اليه- وسنصل اليه".

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وعقب هغاري على إطلاق المسيرات والصواريخ من العراق وقال:"نحن منذ بداية الحرب نعمل أمام جميع الساحات، نعمل على إزالة التهديدات بالقدر الذي يتطلبه الأمر"، وأضاف إن "هجماتنا أمس في لبنان كانت جزؤ من إحباط إطلاق نار كان يستهدف سكان الشمال ومناطق أخرى".

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