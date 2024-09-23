هغاري يرد على التقارير عن إمكانية اغتيال أو إصابة يحيى السنوار

عقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري الى التقارير عن إمكانية أن قائد حماس يحيى السنوار أصيب أو قتل في غارة للجيش الإسرائيلي وقال خلال مؤتمر صحافي :"لايمكنني تأكيد ذلك ولا يمكن نفي الأمر. توجد لدينا مهمة واحدة هي للوصول اليه- وسنصل اليه".

وعقب هغاري على إطلاق المسيرات والصواريخ من العراق وقال:"نحن منذ بداية الحرب نعمل أمام جميع الساحات، نعمل على إزالة التهديدات بالقدر الذي يتطلبه الأمر"، وأضاف إن "هجماتنا أمس في لبنان كانت جزؤ من إحباط إطلاق نار كان يستهدف سكان الشمال ومناطق أخرى".