وزير الأمن الإسرائيلي ومشروع قانون التجنيد الإجباري: "لا أقف وراء الاقتراح المطروح ولن أؤيده"

غادر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، حيث سيلتقي بنظيره وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاغون.

ووجه الوزير أوستن الدعوة إلى جالانت، الذي من المقرر أيضًا أن يجتمع مع مجموعة متنوعة من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وتأتي رحلته بشكل منفصل مع الوفد الإسرائيلي بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، اللذين يسافران إلى الولايات المتحدة بناء على طلب الرئيس بايدن لمناقشة عملية مجموعة الجيش الإسرائيلي الوشيكة في رفح.

وعند مغادرته، أشار غالانت إلى الخلاف السياسي المستمر حول قانون التجنيد، حيث دعا غالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس إلى اغتنام الفرصة المتبقية للتوصل إلى إجماع واسع في الحكومة بشأن مشروع القانون. وحذر غالانت من أنه لن يدعم التشريع الحالي الذي ستناقشه الحكومة يوم الثلاثاء.

Chaim Goldberg / Flash90

وأضاف: "لن أكون طرفاً في أي اقتراح لا يتم الاتفاق عليه من قبل جميع أجزاء الائتلاف - نظام الأمن بقيادتي لن يقدم القانون. لذلك، أنا لا أقف وراء الاقتراح المطروح ولن أؤيده".

ومكررًا دعواته السابقة، قال غالانت إن تشريع التجنيد ضروري "لوجود ونجاح" الجيش الإسرائيلي، وظل ملتزمًا بموقفه المتمثل في ضرورة الموافقة على مشروع القانون من قبل جميع أجزاء حكومة الطوارئ. وفي إشارة إلى اللقاءات التي جرت حتى الآن، قال غالانت إن الأطراف لم تتزحزح عن مواقفها السياسية، وطالبتها بإبداء المرونة.

ومن شأن مشروع القانون الحالي أن يضع قانونًا لإعفاءات التجنيد واسعة النطاق لقطاع اليهود المتشددين (الحريديم). إن هذا التشريع، وهو قضية سياسية معقدة بشكل دائم، يأتي في وقت حساس بشكل خاص حيث تم تجنيد مئات الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في المجهود الحربي الحالي في غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

Yonatan Sindel / Flash90

وقال غالانت إن التجنيد الواسع النطاق من جميع أجزاء المجتمع أمر بالغ الأهمية لطول عمر الجيش الإسرائيلي، ويمكن أن يؤدي العجز في القوى البشرية إلى إضعاف الدولة في مواجهة التهديدات المتعددة التي تواجهها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن خطط لإطالة مدة الخدمة العسكرية للمجندين النظاميين وتأخير تقاعد جنود الاحتياط. وانتقدت الأحزاب السياسية العلمانية هذا الإعلان، قائلة إنه يجب تعويض النقص عن طريق تجنيد اليهود المتشددين.