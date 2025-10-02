تقرير: هذا ما أشار به عز الدين الحداد للوسطاء حول موقفه من خطة ترامب

أفادت شبكة BBC اليوم (الخميس) أن الوسطاء في محادثات التفاوض على اتصال مع قائد الجناح العسكري لحماس في غزة، عز الدين الحداد، الذي أشار إلى أنه لا يوافق على الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب. ووفقًا للتقرير، يعتقد أن هدف الاقتراح هو "تصفية التنظيم"، ولذلك سواء وافق التنظيم أم لا – فهو مصمم على الاستمرار في القتال.

في الوقت نفسه، أفادت الشبكة البريطانية بأن جزءاً من القيادة السياسية في التنظيم مستعد لقبول الاقتراح - ولكن مع تعديلات. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن تأثيرهم غير كاف، لأن الجناح العسكري هو الذي يحتجز المختطفين.

مع ذلك، أفادت القناة السعودية "الحدث" نقلاً عن مصادر فلسطينية أن "حماس لا تزال تجري مشاورات مع الفصائل والوسطاء". وبحسب المصادر التي أيدت التقرير، "فإن الفصائل الفلسطينية أعربت عن مخاوف بشأن بعض البنود في خطة ترامب".

وقد زُعم أيضاً أن "الفصائل الفلسطينية طلبت جدولاً زمنياً للانسحاب الإسرائيلي من غزة"، و"هم يخشون من أن يتكرر الوضع في لبنان أيضاً في غزة". وجاء في التقرير أن "الفصائل تدعي أن الخطة التي تلقوها تختلف عن تلك التي عُرضت على القادة العرب. وهم يطالبون أيضاً بضمانات واضحة لوقف الحرب".