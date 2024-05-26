الإعلان عن وفاة مقاتل من "نيتساح يهودا" متأثرا بإصابته خلال القتال في غزة الأسبوع الماضي

القتيل رقم 282 منذ بداية العملية البرية: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم (الأحد) أن الرقيب بتسلئيل تسفي كوفاكس، 20 عامًا من القدس، من كتيبة نتساح يهودا، توفي متأثرًا بجراحه بعد إصابته الخطيرة الأسبوع الماضي خلال القتال شمالي قطاع غزة.

وستقام جنازته عند الساعة 6.30 مساء في مدينة القدس. تسفي كوفاكس هو الضحية الثالثة للكتيبة منذ بداية القتال في غزة، والقتيل رقم 282 منذ بداية العملية البرية.

وسقط في الاشتباك ثلاثة جنود آخرين وهم - النقيب يسرائيل يودكين، 22 عامًا من كفر حباد، والرقيب الياهو (ايلي) حاييم امسالم ، 22 عاما من مدينة رعنانا، الاثنين من الكتيبة 97 التابعة للواء كفير، والرقيب أول جدعون حالي ديروا، 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في وحدة "يهلام"، سلاح الهندسة القتالية وذلك جراء نيران قناصة وعبوة ناسفة في حين أصيب ثلاثة جنود آخرين في الحدث.