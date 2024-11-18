تغطية متواصلة|| خمسة إصابات بينها إصابة خطيرة في بني براك بعد إطلاق صاروخ من لبنان
مصدر في الحكومة اللبنانية قال للجزيرة إن "درجة التفاؤل في الولايات المتحدة هي الأعلى منذ عام" • سفير إيران في لبنان: "التهديدات لن تمنعنا من دعم المقاومة"
اليوم 409 من الحرب: تم إطلاق وابل من 30 صاروخًا على الأقل اليوم (الاثنين) باتجاه الجليل الغربي، قتلت امرأة جراء استهداف مباشر في شفاعمرو، ورجل بصورة خطيرة في بني براك بعد إطلاق صاروخ من لبنان، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا بجروح طفيفة بشظايا في منطقة نهاريا، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وقال ضابط في العراق: إن "طائرات مسيرة إيرانية تراقب أماكن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتشرف على نشاط الميليشيات الموالية لإيران".
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قال قائد شرطة منطقة تل أبيب، حاييم سارجيروف، في مكان الحادث في مدينة رمات غان: "هذا ليس صاروخًا اعتراضيًا أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنه إصابة مباشرة بصاروخ ثقيل. سقط الصاروخ على الأرض وأشعل نارا حول عمود كهربائي"
إصابات وأضرار واندلاع حريق بسقوط صاروخ في مدينة رامات غان قرب تل أبيب
بلدية بني براك: في القصف الصاروخي الأخير سقطت شظايا اعتراضية على مبنى في منطقة شارع بن غوريون ضمن منطقة رمات غان. أسفر ذلك عن علاج 3 إصابات بين المتوسطة والطفيفة ميدانياً. المنطقة مغلقة أمام حركة المرور بسبب العديد من مخاطر الزجاج المتناثر.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بعد تحذير حول تسلل طائرة معادية تم تفعيلها قبل قليل في منطقة خليج حيفا، اعترض سلاح الجو طائرة بدون طيار عبرت إلى البلاد من لبنان
إطلاق النار في مركز إسرائيل: طواقم نجمة داوود الحمراء تقدم العلاج لـ5 جرحى بينهم: 1 بحالة خطيرة، و1 بحالة متوسطة، و3 بحالة خفيفة
مراسلنا من شفاعمرو: حزب الله أطلق صواريخ ثقيلة ونوعية تسبب في 30 إصابة على الأقل وقتيل واحد
رمبام: تم نقل 30 مريضًا إلى مستشفى رمبام أصيبوا نتيجة القصف في شفاعمرو. تم إدخال سيدة 41 سنة وطفل 4 سنوات إلى غرفة الصدمات في حالة خطيرة، وامرأة حامل تم تحويلها للاشراف عليها، والباقي إصاباتهم طفيفة وهلع ومن بينهم أطفال حولوا الى غرفة الطوارئ وغرفة طوارئ الأطفال
تقرير لبناني: أربعة قتلى و18 جريحا في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم رصد حوالي خمس عمليات إطلاق عبرت الأراضي اللبنانية وجرت محاولات اعتراض ورصدت حوادث سقوط في الجليل الأوسط والأعلى
سفيرة إيران في لبنان: "التهديدات لن تمنعنا من دعم المقاومة، وقفنا دائما إلى جانب بيروت وغزة"