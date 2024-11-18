تغطية متواصلة|| خمسة إصابات بينها إصابة خطيرة في بني براك بعد إطلاق صاروخ من لبنان

اليوم 409 من الحرب: تم إطلاق وابل من 30 صاروخًا على الأقل اليوم (الاثنين) باتجاه الجليل الغربي، قتلت امرأة جراء استهداف مباشر في شفاعمرو، ورجل بصورة خطيرة في بني براك بعد إطلاق صاروخ من لبنان، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا بجروح طفيفة بشظايا في منطقة نهاريا، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة. وقال ضابط في العراق: إن "طائرات مسيرة إيرانية تراقب أماكن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتشرف على نشاط الميليشيات الموالية لإيران".

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