صفقة التبادل :الإفراج عن 183 سجين أمني الى غزة والضفة ومصر

بعد الجولة الرابعة من صفقة الرهائن، والتي تم بموجبها الإفراج عن كيث سيغال وياردين بيباس وعوفر كالديرون صباح اليوم (السبت)، ستطلق إسرائيل سراح 183 سجينا أمنيا فلسطينيا. وسيتم إطلاق سراحهم من سجن كاتسعوت في النقب وسجن عوفر في الضفة الغربية، وسيصل معظمهم إلى غزة.

سيتم إطلاق سراح 150 سجينا إلى قطاع غزة اليوم، من بينهم سبعة سجناء مع أحكام مؤبدة. وسيتم ترحيل 32 إلى أراضي الضفة الغربية. وسيتم ترحيل أحد السجناء وهو مواطن مصري إلى مصر. وقالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه لم يتم تسجيل أي أحداث غير عادية في اليوم الأخير، وسيتم إطلاق سراح السجناء بعد الحصول على موافقة على المستوى السياسي، وتم اعتقال معظم المفرج عنهم بعد 7 أكتوبر.

وفي وقت لاحق، وبعد اكتمال المرحلة الحالية من الصفقة، سيتم فتح معبر رفح أمام سكان غزة للخروج إلى مصر لتلقي العلاج الطبي. ويغادر القطاع اليوم 50 طفلاً مريضاً وجريحاً، بعضهم يعاني من أمراض السرطان والدم. وأوضح مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم نقل أسماء 400 طفل مريض ويطلب إرسالهم للعلاج خارج القطاع.

