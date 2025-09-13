الغطية متواصلة| استمرار الضربات الأإسرائيلية على حماس في غزة، ونزوح أكثر من 250 ألفًا من السكان
حث أفيخاي أدرعي "من بقي من المتواجدين في مدينة غزة إلى الانتقال نحو المواصي (جنوبا) والمناطق الخالية في مخيمات الوسطى".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان على منصة"إكس"، اليوم السبت، إن "القوات الإسرائيلية ستوسع وتيرة الهجمات في المدينة لحسم المعركة مع حماس"، وتابع" وفقا لتقديرات الجيش فقد انتقل أكثر من ربع مليون من السكان والمقيمين في مدينة غزة إلى خارج المدينة".
مصدر أمني: الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية في بغداد تتصدى لمسيرة مجهولة
قال مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، إن "الدفاعات الجوية للسفارة الأميركية في بغداد تصدت لمسيرة مجهولة فوق المنطقة الخضراء".
الجيش الإسرائيلي يقضي على عنصر من حزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضَى على مسلح من حزب الله في لبنان بغارة جوية. ووفقًا لبيان الجيش، "كان الهدف يحاول إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله".
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يقر بحصيلة ضحايا حرب غزة: أكثر من 10% من السكان
أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، بأن حصيلة ضحايا الحرب على غزة تجاوزت 200 ألف بين ضحية وجريح، مؤكداً المشورة القانونية "لم تعرقل العمليات العسكرية مطلقاً طوال فترة الحرب".
وتنحى هاليفي عن منصبه في مارس، بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي طوال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب، التي تدخل عامها الثاني في أكتوبر المقبل.
وقال الجنرال المتقاعد خلال لقاء مع سكان في جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء، إن "أكثر من 10% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، قد قُتلوا أو أصيبوا، أي ما يزيد على 200 ألف شخص"، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.