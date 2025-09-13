الغطية متواصلة| استمرار الضربات الأإسرائيلية على حماس في غزة، ونزوح أكثر من 250 ألفًا من السكان

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يقر بحصيلة ضحايا حرب غزة: أكثر من 10% من السكان

أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، بأن حصيلة ضحايا الحرب على غزة تجاوزت 200 ألف بين ضحية وجريح، مؤكداً المشورة القانونية "لم تعرقل العمليات العسكرية مطلقاً طوال فترة الحرب".

وتنحى هاليفي عن منصبه في مارس، بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي طوال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب، التي تدخل عامها الثاني في أكتوبر المقبل.

وقال الجنرال المتقاعد خلال لقاء مع سكان في جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء، إن "أكثر من 10% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، قد قُتلوا أو أصيبوا، أي ما يزيد على 200 ألف شخص"، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.