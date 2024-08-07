مقتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بحزب الله حسن فارس جشي بغارة إسرائيلية قرب صور

أفادت مصادر لبنانية اليوم عن مقتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات بحزب الله حسن فارس جشي بغارة إسرائيلية في جوبا قضاء صور جنوب لبنان.

وقتل جشي وهو يقود دراجته النارية في جويا، وبذلك يرتفع عدد عناصر حزب الله الذين قتلوا بالتصعيد مع إسرائيل الى 400 عنصرا، وذكرت مصادر لبنانية أن مدنيا يدعى محمد حسن شومر قتل بالغارة إضافة الى ستة مصابين آخرين.

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مسيرة إسرائيلية هاجمت واغتالت حسن فارس جشي الذي كان قائد لوحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن المقاتلات الجوية هاجمت مبان عسكرية تابعة لحزب الله في عيترون، الى جانب القصف المدفعي في مناطق مختلفة جنوب لبنان.