المختطف لدى حركة الجهاد الإسلامي روم بريسلافسكي :"أنا على شفا الموت"

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وافقت عائلة روم بريسلافسكي مساء اليوم (الأحد) على نشر جزء من الفيديو الذي نشرته حركة الجهاد الإسلامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في المقاطع التي سمحت العائلة بنشرها، يظهر بريسلافسكي في حالة من سوء التغذية، ويقول إنه "كان يأكل ثلاث حبات فلافل يوميًا". وأضاف: "لا أستطيع الذهاب إلى الحمام".

قال بريسلافسكي في بداية الفيديو: "اسمي روم بريسلافسكي. عمري 22 عامًا من القدس، أسير لدى سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي). أعيش هنا في غزة منذ عامين".

وتابع قائلًا: "أعاني هنا معاناة لا تُطاق. في قدمي. لا أستطيع الوقوف والذهاب إلى الحمام. لا أستطيع. لقد نفد طعامي وشرابي. لقد أعطوني من قبل القليل واليوم لم يعطوني شيئا".

واصل المختطف حديثه: "ثلاث حبات فلافل، هذا ما أكلته اليوم. ثلاث حبات فلافل. أكلت أمس بالكاد طبق أرز. لا أستطيع التنفس. لا أستطيع العيش."

عندها، قال الشاب: "عليكم أن تتوقفوا عما تفعلونه هنا. ما خطبكم؟ ما خطبكم؟ لماذا تفعل هذا بنا؟ أحضروا الطعام. أعيش على أقل من لتر من الماء. أنا مستلقٍ على السرير، على الفراش، 24 ساعة في اليوم. أنا على وشك الموت."

وأكمل روم بريسلافسكي: "وأنا متأكد من أن جميع الأسرى الآخرين، مثلي، في نفس الحالة النفسية والجسدية. أنا متأكد من ذلك. أرجوكم أوقفوا هذا الجحيم الذي نعيشه. أرجوكم أوقفوا هذه المعاناة التي نعيشها. أعطونا الطعام فقط. إن لم يكن من أجل قطاع غزة، فمن أجل المختطفين. أرجوكم أحضروا الطعام والشراب."