تغطية| هجمات على حزب الله في لبنان، تدمير سفن وطائرات حوثية من قبل الولايات المتحدة، وإخلاء بلدات إسرائيلية
مسؤول كبير في حماس: لا أحد يعرف عدد المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
تعرض مبنى يستأجره حزب الله لهجوم من البحر في قرية جناتا في لبنان، ووردت أنباء عن مقتل شخصين في مبنى مجاور.
انفجر صاروخان مضادان للدبابات في منطقة أفيفيم دون وقوع إصابات.|الليلة: دمرت الولايات المتحدة سفينتين دورية للحوثيين بالإضافة إلى طائرة بدون طيار وسفينة بدون طيار.| اللواء القيادة الشمالية للسكان: يأسف لإخلاء بعض البلدات.|مسؤول كبير في حماس: لا أحد يعرف عدد المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.
أسامة حمدان: حماس تطالب بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي مقابل صفقة الرهائن
قال مسؤول كبير في حماس في لبنان، أسامة حمدان، الليلة (بين الخميس والجمعة) في مقابلة مع شبكة سي إن إن إنه "لا أحد لديه أي فكرة" عن عدد المختطفين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة. وكرر في المقابلة الطلب بأن أي صفقة للرهائن يجب أن تتضمن أيضًا وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه. وأوضح أن الاتفاق الإسرائيلي الحالي، الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يلبي متطلبات المنظمة.
استطلاع جديد يظهر دعم الفلسطينيين لحماس وتراجع التأييد لرئيس السلطة محمود عباس
أظهر استطلاع جديد للرأي العام الفلسطيني، أجراه الدكتور خليل الشقاقي من المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والمسوح، أن نصف سكان قطاع غزة يتوقعون فوز حماس وعودة السيطرة على القطاع بعد الحرب، بينما يتوقع ربع الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع فوز إسرائيل. ويعد هذا الاستطلاع مؤشراً هاماً للوضع الراهن في الساحة الفلسطينية، حيث يغطي جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينية.
أُجري الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 26 مايو/أيار وحتى 1 يونيو/حزيران 2024، وكان مؤشراً على توسع الحرب إلى اجتياح بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأدت التطورات إلى نزوح مليون شخص من رفح إلى مناطق أخرى في القطاع.
إطلاق 6 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: هجمات وقصف متبادل
هجمات على مبنى حزب الله في لبنان، صواريخ في أفيفيم، وتدمير سفن وطائرات حوثية من قبل الولايات المتحدة، وإخلاء بلدات إسرائيلية، وقصف مدفعي إسرائيلي على قرى الكيلا ودير ميماس في جنوب لبنان.