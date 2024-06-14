تغطية| هجمات على حزب الله في لبنان، تدمير سفن وطائرات حوثية من قبل الولايات المتحدة، وإخلاء بلدات إسرائيلية

تعرض مبنى يستأجره حزب الله لهجوم من البحر في قرية جناتا في لبنان، ووردت أنباء عن مقتل شخصين في مبنى مجاور.

انفجر صاروخان مضادان للدبابات في منطقة أفيفيم دون وقوع إصابات.|الليلة: دمرت الولايات المتحدة سفينتين دورية للحوثيين بالإضافة إلى طائرة بدون طيار وسفينة بدون طيار.| اللواء القيادة الشمالية للسكان: يأسف لإخلاء بعض البلدات.|مسؤول كبير في حماس: لا أحد يعرف عدد المخطوفين الذين ما زالوا على قيد الحياة.