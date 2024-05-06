إسرائيل تبدأ عملية رفح :" هجوم واسع ودبابات إسرائيلية تدخل الى شرقي المدينة"

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية وعربية مساء اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي ودباباته بدأت بالدخول الى شرقي رفخ، في ظل قصف عنيف ومكثف على الجزء الشرقي من المدينة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التقرير وقال إن "قوات الجيش الإسرائيلي تهاجم وتنشط حاليا ضد أهداف حماس بشكل مركز شرقي رفح". وأفاد الفلسطينيون عن تفجير منازل في منطقة الشوكة ومحيط معبر رفح، وإن هناك قصف مدفعي من الشرق، في حين أفاد الفلسطينيون عن وجود حزام ناري أنشأه سلاح الجو في الأحياء الشرقية لمدينة رفح

وعلى صعيد متصل أفادت تقارير فلسطينية بعن "اجتياح بري إسرائيلي مفاجئ الى مدينة رفح" كما افيد عن "تشويشات في الاتصالات والكهرباء".

واعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم أن كابنيت الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح، لممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية الإفراج عن المختطفين وتحقيق باقي أهداف الحرب.

وأضاف البيان أنه "رغم أن عرض حماس بعيد عن الطلبات المتطلبات الضرورية لإسرائيل، لكن إسرائيل سترسل وفدا الى الوسطاء لاستنفاد كافة الإمكانيات للتوصل الى اتفاق بشروط مقبولة على إسرائيل". وعقد مجلس الحرب جلسته بعد طلب من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت.

من جانبه وجه مسؤول أمريكي رسمي مطلع على تفاصيل الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه في القاهرة انتقادا لإسرائيل وقال إن رئيس الحكومة نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب لم يجروا جولة المحادثات الأخيرة مع حماس "بحسن نية".