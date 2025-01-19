بايدن: "بالمرحلة الثانية من الصفقة حماس لن تكون بالسلطة"

رد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بالنفي مساء اليوم (الأحد) عندما سئل عما إذا كان يخشى أن تعيد حماس تنظيم صفوفها. وأضاف أنه "بحلول اليوم السادس عشر من الاتفاق ستبدأ المحادثات حول المرحلة الثانية. وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح الجنود وإنهاء دائم للحرب دون أن تكون حماس في السلطة أو قادرة على تهديد إسرائيل".

وأعلن بايدن أن المفاوضات بشأن صفقة الرهائن كانت من أصعب المفاوضات التي شارك فيها خلال العقود التي انخرط فيها في السياسة الخارجية. وقال بايدن: "الطريق إلى هذه الصفقة كان طويلا وليس سهلا، لكننا وصلنا إلى هذه النقطة بفضل الضغوط التي مارستها إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة"، رافضا الانتقادات الموجهة إلى سلوك إدارته، قائلا إن سياسة أخرى لم تكن لتؤدي إلى وقف إطلاق النار، بل إلى خطر نشوب حرب إقليمية".

وقال مايك والتز، مستشار الأمن القومي المعين في إدارة ترامب، في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "إذا انسحبت حماس من الصفقة، فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل". وأضاف: "لن تسيطر حماس أبدًا على غزة في قضية أخرى". وأشار والتز إلى أن الأوامر الرئاسية الأولى التي سيصدرها ترامب ستركز على الهجرة والطاقة والتنوع".

ووفقا له، يستطيع الرئيس ترامب جلب الناس إلى طاولة المفاوضات، وإبرام الصفقات. وأضاف ستيف فيتكوف، مبعوث كبير له في الشرق الأوسط، أن رئيس الوزراء نتنياهو "بارع" في دفع الأمور إلى الأمام سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة ائتلافه. وكان هناك من قال إن حكومته ستنهار بسبب هذه الصفقة، ولم يحدث ذلك. كلام فالس جاء ردا على سؤال حول التطبيع مع السعودية، وما إذا كان نتنياهو مستعدا وقادرا على تقديم التقدم المطلوب في القضية الفلسطينية.

ووفقا له، يستطيع الرئيس ترامب جلب الناس إلى طاولة المفاوضات، وإبرام الصفقات. لديه مبعوث عظيم للشرق الأوسط هو ستيف ويتكوف. وأضاف والتز أن رئيس الوزراء نتنياهو "ممتاز" في دفع الأمور، في حين أنه سيفعل ما هو ضروري للحفاظ على سلامة ائتلافه. كان هناك من قال إن حكومته ستنهار بسبب هذه الصفقة - وهذا لم يحدث. كلام فالس جاء ردا على سؤال حول التطبيع مع السعودية، وعما إذا كان نتنياهو مستعدا وقادرا على تقديم التقدم المطلوب في القضية الفلسطينية.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بالإفراج عن المختطفين، ومن بينهم إميلي دي ماري، وهي مواطنة بريطانية. وقال ستارمر: "يجب أن يتم تنفيذ المراحل المتبقية من الاتفاق بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن المتبقين وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبريطانيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لدعم الحل الدائم".