تقرير : نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل

أفادت صحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية البريطانية الدولية اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل تواجه نقصا مستمرا في الصواريخ الاعتراضية، بحسب مسؤولين تنفيذيين في الصناعة ومسؤولين عسكريين سابقين ومحللين.

وورد أيضًا أن الولايات المتحدة تساعد حاليًا في الدفاع عن إسرائيل، وأعلنت هذا الأسبوع عن نشر بطارية صاروخية ضد صواريخ كروز على ارتفاعات عالية، تحسبًا لهجوم انتقامي متوقع من إيران، مما قد يشير إلى مزيد من التصعيد الإقليمي. وقالت دانا سترول، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الدفاع في الولايات المتحدة والمسؤولة عن الشرق الأوسط: "إن قضية الذخيرة الإسرائيلية خطيرة".

وقالت: "إذا أردت إيران الرد على هجوم إسرائيلي - وانضم حزب الله أيضًا، فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي سيصل إلى أقصى حدوده"، مضيفة أن الاحتياطيات الأمريكية ليست غير محدودة. "لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في إمداد أوكرانيا وإسرائيل بنفس المعدل لقد وصلنا إلى نقطة تحول".

وقال بوعاز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الجوية IAI، الشركة الحكومية التي تنتج صواريخ آرو-سهم الاعتراضية، والتي تستخدم لإسقاط الصواريخ الباليستية، في محادثة مع فاينانشيال تايمز إنه يشغل ثلاث ورديات للحفاظ خطوط الإنتاج وقال ليفي"بعض خطوطنا تعمل 24 ساعة ، سبعة أيام في الأسبوع". وأضاف: "هدفنا هو الوفاء بجميع التزاماتنا"، مضيفًا أن الوقت اللازم لإنتاج الصواريخ الاعتراضية "ليس مسألة أيام". وبينما لم تكشف إسرائيل عن حجم مخزوناتها، أضاف: "ليس الأمر سرا أننا بحاجة إلى تجديد مخزوننا".