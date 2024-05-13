نتنياهو لا يلغي إمكانية نفي قادة حماس من غزة لإنهاء الحرب: "الأولوية لاستسلام حماس ونزع سلاحها"

اقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكانية نفي قادة حماس من غزة كوسيلة لإنهاء الحرب المستمرة وذلك في مقابلة أجراها معه مؤخرا الصحفي دان سينور على برنامج "كول مي باك"-"اتصل بي مرة أخرى"، حيث كرر نتنياهو موقفه بأن الحرب يمكن أن تنتهي على الفور إذا ألقت حماس أسلحتها وأطلقت سراح الرهائن.

وشدد نتنياهو على أن "هذه الحرب يمكن أن تنتهي غدا". "حماس تلقي سلاحها وتستسلم وتعيد الرهائن. الحرب انتهت. الأمر بأيديهم".

وعندما تم الضغط عليه بشأن خيار المنفى لقادة حماس، قال نتنياهو إنه بينما تمت مناقشة الفكرة، فإن الأولوية هي لاستسلام حماس ونزع سلاحها.

وكرر نتنياهو موقفه الحازم ضد السماح لحماس بالحفاظ على سيطرتها في غزة، مشددا على أنه طالما ظلت الحركة نشطة، فإن إسرائيل لن تسمح لسكان غزة بحكم المنطقة.

وفيما يتعلق بآثار الصراع، أشار نتنياهو إلى أن المناقشات حول المستقبل لن تتم إلا بعد تحييد حماس. وشدد على التزام إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد التهديدات، مشددا على أن إسرائيل لن تعتمد على المساعدات الخارجية لأمنها، في تلميح إلى الموقف العلني الذي اتخذه الرئيس بايدن من تعليق شحنة أسلحة لثني القرار الإسرائيلي بشن عملية واسعة في رفح.