الخطوط الحمراء الإسرائيلي التي عرضت على الولايات المتحدة | تفاصيل جديدة

على خلفية زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس في الأيام الأخيرة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عمـيـحاي شتاين، المراسل للشؤون الدبلوماسية في i24NEWS العبرية، نشر هذا المساء (الخميس) أن محور الحديث في الأيام الأخيرة يدور حول السؤال "كيف ننتقل إلى المرحلة التالية" - أي، ما هي المطالب الإسرائيلية والخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية في الاتفاق مع غزة.

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم التقى نائب الرئيس الأمريكي بالقيادة العسكرية الإسرائيلية. وقال رئيس الأركان، زامير، لنائب الرئيس: "دون نزع سلاح حماس ودون الإفراج عن جميع المختطفين، لن نتقدم في إعادة إعمار غزة". وقال في اللقاء: "نزع السلاح مقابل الإعمار".