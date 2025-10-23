الخطوط الحمراء الإسرائيلي التي عرضت على الولايات المتحدة | تفاصيل جديدة

على خلفية زيارة جي. دي. فانس وروبيو لإسرائيل، نشر عميخاي شتاين أن محور الحديث في الأيام الأخيرة يدور حول السؤال "كيف ننتقل للمرحلة التالية" • ما هي المطالب الإسرائيلية لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع حماس

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
جي دي فانس خلال لقاءه كاتس
جي دي فانس خلال لقاءه كاتسElad Malka Ministry of Defense

على خلفية زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس في الأيام الأخيرة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عمـيـحاي شتاين، المراسل للشؤون الدبلوماسية في i24NEWS العبرية، نشر هذا المساء (الخميس)  أن محور الحديث في الأيام الأخيرة يدور حول السؤال "كيف ننتقل إلى المرحلة التالية" - أي، ما هي المطالب الإسرائيلية والخطوط الحمراء التي تضعها إسرائيل من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية في الاتفاق مع غزة.

Video poster
القنابل المدفونة تحت أنقاض غزة تهدد الأجيال القادمة.. كم تحتاج وقتا لإزالتها؟

كما هو معلوم، في وقت سابق اليوم التقى نائب الرئيس الأمريكي بالقيادة العسكرية الإسرائيلية. وقال رئيس الأركان،  زامير، لنائب الرئيس: "دون نزع سلاح حماس ودون الإفراج عن جميع المختطفين، لن نتقدم في إعادة إعمار غزة". وقال في اللقاء: "نزع السلاح مقابل الإعمار".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات