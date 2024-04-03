التغطية متواصلة | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : "الخطأ في تحديد الهوية" أدى إلى مهاجمة قافلة المساعدات

أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اعتذارًا عن الغارة الإسرائيلية القاتلة التي وقعت الليلة الماضية على قافلة مساعدات في غزة، مضيفًا أن ذلك كان نتيجة "خطأ في تحديد الهوية"، وهو ما يجري التحقيق فيه.

“الليلة الماضية، قُتل سبعة موظفين في المطبخ المركزي العالمي”، قال هاليفي في بيان بالفيديو – وهو أول رد له على الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة عمال في WCK.

ويقول إن الجيش الإسرائيلي قد أنهى بالفعل تحقيقه الأولي في الغارة وتم إطلاعه على النتائج في قاعدة القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.

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