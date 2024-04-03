التغطية متواصلة | رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : "الخطأ في تحديد الهوية" أدى إلى مهاجمة قافلة المساعدات
ويقول إن الجيش الإسرائيلي قد أنهى بالفعل تحقيقه الأولي في الغارة وتم إطلاعه على النتائج في قاعدة القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.
أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اعتذارًا عن الغارة الإسرائيلية القاتلة التي وقعت الليلة الماضية على قافلة مساعدات في غزة، مضيفًا أن ذلك كان نتيجة "خطأ في تحديد الهوية"، وهو ما يجري التحقيق فيه.
“الليلة الماضية، قُتل سبعة موظفين في المطبخ المركزي العالمي”، قال هاليفي في بيان بالفيديو – وهو أول رد له على الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة عمال في WCK.
ويقول إن الجيش الإسرائيلي قد أنهى بالفعل تحقيقه الأولي في الغارة وتم إطلاعه على النتائج في قاعدة القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي.
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الفلسطينيون يجددون رسميا طلبهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
جدد الفلسطينيون رسميا طلبهم للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بحسب رسالة من مبعوثهم الأممي مؤرخة الثلاثاء.
ويمارس الفلسطينيون، الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية منذ عام 2012، ضغوطا منذ سنوات للحصول على العضوية الكاملة، وهو ما قد يرقى إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية” إعادة النظر في طلب يعود تاريخه إلى عام 2011 هذا الشهر من قبل مجلس الأمن.