قيادي حمساوي يتطرق لتفاصيل "المبادرة الفلسطينية لوقف إطلاق النار" وسبب انهيارها

صرح رئيس بلدية خان يونس والمسؤول البارز في حماس، علاء البطة، اليوم (السبت) إن المبادرة الفلسطينية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان من المفترض أن تُنشر بالفعل، لكنها فشلت بسبب رفض بعض الشخصيات التوقيع عليها. وفي حديثه لاحقًا، فصّل البنود التي كان من المفترض أن تتضمنها.

وقال: "كان من المفترض نشر المبادرة الفلسطينية لوقف إطلاق النار تحت اسم 'السلطات المحلية، المجتمع المدني والمخاتير'، لكنها فشلت بعد أن رفضت عدة شخصيات التوقيع عليها خوفاً على مستقبلهم". وبحسب حديثه، من بين بنود المبادرة المذكورة: وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي بعد تسليم المختطفين.

"إلى جانب ذلك، سيتم تسليم 'ملف غزة' إلى الجامعة العربية وإلى لجنة إسلامية"، أضاف، "وبالمقابل، هناك دعوة لتشكيل لجنة لإدارة مؤقتة لغزة بدعم قوة عربية، وكذلك لتشكيل بعثة خبراء للتفاوض مع إسرائيل برئاسة السلطة الفلسطينية".

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخطة المشار إليها هي المبادرة المذكورة للإدارة الأمريكية، التي تتضمن 21 بنداً، حيث صرح مسؤولون في التنظيم لوسائل الإعلام العربية أن هذا المقترح لم يُعرض عليهم بعد. وذكر أحد كبار المسؤولين في التنظيم لقناة "العربية" السعودية أن "خطة ترامب لم تُعرض بعد على الحركة". وفي الوقت نفسه، قال مصدر آخر لقناة "العربي TV" القطرية: "الحركة لم تتلقَ أي مقترحات لوقف إطلاق النار في غزة".

في وقت سابق اليوم، تطرق رئيس الولايات المتحدة أيضًا للقضية، وقال: "يسعدني أن أبلغ أننا نجري مناقشات ملهمة ومثمرة للغاية مع المجتمع الشرق أوسطي بشأن غزة. هناك مفاوضات مكثفة جارية منذ أربعة أيام، وستستمر طالما كان ذلك ضروريًا للتوصل إلى اتفاق ناجح."

"جميع الدول في المنطقة منخرطة، وحماس على دراية كبيرة بهذه المناقشات، وإسرائيل تم إطلاعها على جميع المستويات، بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو"، شدد، "هناك إرادة طيبة وحماس أكبر للتوصل إلى صفقة، بعد كل هذه العقود، مما رأيته في أي وقت مضى. الجميع متحمسون لوضع فترة الموت والظلام هذه وراءهم. إنه لشرف أن أكون جزءًا من هذا التفاوض. يجب علينا إعادة المختطفين، وتحقيق سلام دائم وطويل الأمد".