الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية بكتيبة الهندسة بالقتال جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن مقتل جلاء إبراهيم (25 عاما) من قرية ساجور شمال إسرائيل وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 601، حيث سقط خلال القتال جنوب قطاع غزة.

وقتل جلاء إبراهيم جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوب قطاع غزة، وترك جلاء وراء أما و12 أخا وأخت وينخرط العديد منهم بمناصب أمنية كبيرة وهامة كما والده شغل منصبا هاما في جهاز الأمن قبل وفاته بسكته قلبية، وكان إبراهيم الأخ الرابع في العائلة الذي يلتحق بوحدة الهندسة . كما أن جدة قتل خلال عملية مطاردة لمسلحين خلال حرب الاستنزاف.

منذ بداية الحرب سقط 679 جنديا 323 منهم في الحرب البرية في قطاع غزة، إضافة الى إصابة أكثر من 4000 جندي في القتال بأشكال مختلفة، حيث يتلقى العلاج منهم في المستشفى حاليا تسعة بحالة طفيفة، 195 حالتهم متوسطة و32 حالتهم خطيرة.