بن غفير لويتكوف وكوشنر: "هل كنتم ستصنعون السلام مع هتلر؟"

ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، المقرب من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، شاركا مساء اليوم (الخميس) في اجتماع الحكومة. بدأ الاجتماع بتأخير يقارب أربع ساعات، حيث تغيب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن بدايته بسبب الاجتماع الذي عقده مع الاثنين.

كما ذكر، خلال المناقشة، تحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع ويتكوف وكوشنر حول الموضوع. وقال بن غفير: "أنا هنا بجانب قائمة الإرهابيين الذين يتم إطلاق سراحهم، قتلة الأطفال و مغتصبي النساء. أيها السادة، أنتم في حياتكم لم تكونوا لتفرجوا عنهم في الولايات المتحدة".

وأضاف بن غفير: "أنا أقدركم على العمل الشاق الذي تقومون به وعلى المساعدة لإسرائيل، لكن دعونا نكون صادقين - أنتم لم تكونوا لتدعموا صفقة كهذه. بالإضافة إلى ذلك، تحدثتم عن اتفاقيات اقتصادية وعن صنع السلام. مع حماس لا يمكن صنع السلام! هم يريدون قتلنا".

ويتكوف: "أنا أفهمك، لكن أريد أن أروي لك قصة شخصية. كان لي ولد توفي بسبب جرعة زائدة، وأردت أن أقتل عائلة من أعطاه الجرعة. لكن عندما وصلت إلى المحكمة رأيت والديه اللذين كانا في غاية الخجل وطلبا السماح، فسامحتهما".

بن غفير: "السيد ويتكوف، لكن هذا هو الفرق: أولئك الذين قتلونا في 7.10 لا يطلبون المغفرة. عائلاتهم تفتخر بذلك. هم يريدون قتل اليهود".

كوشنر: "لكن حماس معزولة في جميع أنحاء العالم ."

بن غفير: "هل كنتم ستصنعون السلام مع هتلر؟ حماس هي هتلر. إنهم يريدون قتلنا."

لاحقًا، قالت الوزيرة ماي جولان لكوشنير: "نحن دولة تسعى للسلام وتريد السلام، ليس لدينا مع من نصنع السلام، لا يوجد شريك في الجانب الآخر".

صهر الرئيس ترامب أجاب: "لقد أبرمنا هنا صفقة تجعل حماس معزولة وتدفع الأطراف في العالم العربي إلى الرغبة في السلام، الاتفاق يحافظ على أمن إسرائيل. إذا اضطررنا للعمل بالقوة فسنعمل بالقوة. إما أن تسير الأمور بالطريقة الجيدة، أو ستسير بالطريقة الصعبة."