المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم رصد فرقة إطلاق صواريخ كانت تستعد لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات في قلب إيران، وتم القضاء عليها جوًا

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، بيانًا قال فيه: "نواصل التصدي للتهديدات الجوية، وندمرها وفق خطة منظمة". وأضاف: "هذا الصباح وخلال الليل، أُطلق نحو 30 صاروخًا على دولة إسرائيل، وتم اعتراض معظمها، ولكن تم رصد بعضها الآخر وهو يسقط. من المهم الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية". وكشف العميد ديفرين أنه خلال الليل، تم القضاء على فرقة إطلاق صواريخ إيرانية كانت تستعد لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات. وقد رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو فرقة الإطلاق في قلب إيران، وتعرضت للهجوم.