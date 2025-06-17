خمسة إصابات طفيفة جراء 20 صاروخ ايراني تجاه إسرائيل || تغطية متواصلة
إيران تطلق 20 صاروخا باليستيا تجاه إسرائيل تستهدف شمال ووسط إسرائيل • تقرير: إيران ستوافق على المفاوضات مع إسرائيل واستئناف المحادثات النووية - إذا أوقفت إسرائيل الهجمات
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اليوم الخامس من الحرب: انطلقت صافرات الإنذار صباح اليوم بعد إطلاق وابل من الصواريخ تجاه إسرائيل والتي استهدفت مناطق شمال ووسط إسرائيل، هذا وكانت صفارات الإنذار انطلقت الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) في مناطق واسعة من البلاد بسبب إطلاق صواريخ من إيران. حوالي الساعة 4:30 صباحًا، رُصد إطلاق صواريخ باتجاه حيفا ومناطق أخرى في الشمال، وتم اعتراض صاروخ واحد بنجاح دون وقوع إصابات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تم رصد فرقة إطلاق صواريخ كانت تستعد لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات في قلب إيران، وتم القضاء عليها جوًا
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، بيانًا قال فيه: "نواصل التصدي للتهديدات الجوية، وندمرها وفق خطة منظمة". وأضاف: "هذا الصباح وخلال الليل، أُطلق نحو 30 صاروخًا على دولة إسرائيل، وتم اعتراض معظمها، ولكن تم رصد بعضها الآخر وهو يسقط. من المهم الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية". وكشف العميد ديفرين أنه خلال الليل، تم القضاء على فرقة إطلاق صواريخ إيرانية كانت تستعد لإطلاق صواريخ مضادة للطائرات. وقد رصدت طائرة تابعة لسلاح الجو فرقة الإطلاق في قلب إيران، وتعرضت للهجوم.
الحافلة التي تضررت في وسط إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: قوات تُنفذ عملية في قصبة نابلس ضمن عملية شمال الضفة الغربية
شنّ مقاتلو الجيش الإسرائيلي عمليةً تستمرّ لعدة أيام في قصبة نابلس، ضمن عملية "الجدار الحديدي" لإحباط العمليات في شمال الضفة الغربية. وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنّ لواء إفرايم شنّ خلال اليومين الماضيين عمليةً في عزون تهدف إلى تعزيز حرية العمل في المنطقة. وخلال العملية، أُلقي القبض على أربعة مطلوبين، وصودرت أسلحة صيد وأسلحة أخرى. ومنذ بدء العملية مع ايران، عملت القوات في أكثر من عشر قرى في وقت واحد، واعتقلت 22 مطلوبًا إضافيًا، وصادرت ثلاث قنابل أنبوبية وبندقية إم-16، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.
وزارة الخارجية الإيرانية تدعو العالم إلى "وقف الحرب المفروضة علينا"
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، العالم إلى اتخاذ خطوات لوقف الحرب ضد إسرائيل، قائلاً: "نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات دولية وإقليمية عاجلة لوقف الحرب المفروضة على إيران".
مسؤول كبير في حماس: "مستعدون لتقديم معلومات عن صحة المختطفين في حال استئناف المفاوضات"
صرّح موسى أبو مرزوق، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة حماس، لوكالة الأنباء الروسية (ريا)، بأن الحركة مستعدة لتقديم معلومات عن صحة المختطفين في حال استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف أن استعداد حماس يعتمد على تقديم إسرائيل معلومات عن حالة السجناء الفلسطينيين في سجونها. وأضاف مرزوق: "هناك تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن إسرائيل تدرس إرسال وفد إلى المفاوضات، لكن عمليًا، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. لا نعلم أي تقدم".
ترامب: نحتاج إلى نهاية حقيقية للقضية النووية الإيرانية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي بي إس بأنه "لا يتوقع من إسرائيل أن تخفف من حدة حربها في إيران". وأضاف أنه لا يسعى إلى وقف إطلاق النار، بل إلى "نهاية حقيقية" للقضية النووية الإيرانية. وأضاف ترامب أنه قد يرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أو نائب الرئيس جيه دي فانس، للتحدث مع إيران، لكن ذلك يعتمد على ما سيحدث عند عودته إلى واشنطن.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الايراني علي شادماني بقلب طهران
أُطلق نحو 20 صاروخًا من إيران خلال القصف الأخير، مما أثار حالة من الذعر في معظم مناطق البلاد. وتم اعتراض معظم هذه الصواريخ بنجاح.
انطلق نحو إسرائيل 20 صاروخا من إيران، أصاب أحدها المركز، وأدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة.