الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أبو عبيدة

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة عقوبات على المتحدث باسم الذراع العسكرية لحركة حماس أبو عبيدة ومسؤولين في وحدة المسيرات التابعة للتنظيم، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مماثلة ضد الذراع العسكرية لحماس بالتشديد على قوات النخبة وعلى الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي.

وأعلنت وزارة الخزنة الأمريكية وفقا لرويترز أن العقوبات استهدفت حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، المعروف أيضا باسم "أبو عبيدة"، الذي يشغل منصب المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة، منذ عام 2007 على الأقل.

كما استهدفت العقوبات وليام أبو شنب ، قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان والتي يدعمها مكتب بناء تابع لحماس في لبنان ولها عمليات في جميع أنحاء البلاد، وبراء حسن فرحات مساعد أبو شنب، قائد وحدة الشمالي، وخليل محمد عزام ، وهو مسؤول استخباراتي في وحدة الشمالي.

ونتيجة للقرار سيتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في حوزة الأشخاص المحددين الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.

من جانبه رحب وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي وشكر بنفس الوقت العاملين في الوزارة على الجهود الديبلوماسية ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعلم الرسالة والتصرف وفقا لذلك.