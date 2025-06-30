الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على كل قطاع غزة تجهيزا لتوسيع العملية البرية

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في مشهدٍ أقرب إلى الجحيم، عاش قطاع غزة واحدة من أعنف ليالي القصف منذ بدء الحرب، ليلةٌ جنونيةٌ بكل المقاييس، هزّت الأرض تحت أقدام أكثر من مليوني فلسطيني، وتركَت خلفها رمادًا، ودماء، وصراخًا لم يهدأ.

مع حلول المساء حتى ساعات الفجر الأولى، نفذت الطائرات الإسرائيلية، عشرات الغارات الجوية المتزامنة، مستهدفة أحياءً سكنية، مفترقات طرق، ومراكز إيواء، في قصف وُصف بأنه الأكثر كثافةً وسرعة منذ أشهر.

الحدث الأخطر، كان استهداف سبع مدارس حكومية، كانت تؤوي آلاف النازحين، مشاهد الدم اختلطت بأصوات العائلات التي هربت من داخل المدارس قبل تنفيذ الهجوم وحتى قبل أن تتحول إلى مقابر مؤقتة.

أعداد الضحايا، ارتفعت سريعًا، حيث سُجل ارتقاء ما لا يقل عن خمسة وسبعين فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى الذين تدفقت بهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات بالكاد تعمل، وسط نقص حاد في المعدات.

مصادر إسرائيلية، أشارت إلى أن تكثيف الهجمات، يأتي تمهيدًا لإعادة آلاف الجنود الإسرائيليين إلى معاقل حماس في أماكن مثل الشاطئ ومحيط الشفاء والصبرة والرمال امتدادًا إلى وسط مدينة غزة ومن وسط القطاع حتى خان يونس، في حال لم يكن هنالك أي تقدم في صفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل.