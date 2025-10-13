ترامب لمراسل I24news :"حماس ستوافق على نزع سلاحها والحرب إنتهت رسميا"

خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد التاريخية الى الكنيست الإسرائيلي وقبل إلقاءه خطابه ، أكد ترامب في مؤتمر صحافي قصير خلال سؤال عن مستقبل سلاح حماس "إن حماس ستوافق على نزع سلاحها". مشددا على أن "الحرب انتهت بشكل رسمي".

I24NEWS

جاء تصريح الرئيس الأمريكي قبل مشاركته في اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدث خلاله مع الصحافيين ، ورد خلاله على سؤال من قبل مراسلنا بليغ صلادين الذي استفسر منه عما سيحدث إن لم تتماشى حماس مع خطة ترامب وتوافق على نزع سلاحها ، أجاب مؤكدا :"حماس ستقوم بذلك وبعدها سأله زميل آخر وهو يقف إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، هل انتهت الحرب الآن بشكل رسمي، فأجاب ، نعم انتهت الحرب بشكل رسمي..ونفهم من تصريحات ترامب أن خطة الـ20 نقطة ستسير بحذافيرها، هذا ما نفهم من كلام ترامب لنا".