أفاد مراسل i24NEWS الثلاثاء أن مسؤولا إسرائيليا أبلغه هذا الصباح باستمرار المحادثات اليوم في القاهرة مشيرًا إلى أن الأجواء مع الوسطاء المصريين إيجابية في ضوء المرونة الإضافية التي تبديها إسرائيل فيما يتعلق بعودة النازحين إلى شمال غزة.

وتابع المراسل يقول إن إسرائيل تنتظر الآن رد حماس، وسط الإشارة إلى عدم توقع انضمام رئيس الموساد إلى المحادثات في هذه المرحلة.

وكشف المراسل أيضا عن أن إسرائيل لم تقدم خططاً عملياتية بشأن العملية البرية في رفح في الاجتماع الافتراضي الذي تم بتقنيات الكترونية مع مسؤولين أمريكيين كبار شارك فيه من إسرائيل الوزيران رون ديرمر وتساحي هنغبي. وأضاف أن المسؤولين في إسرائيل يدركون جيدًا أن الأميركيين ما زالوا غير راضين عن المعلومات التي يتلقونها من إسرائيل. وسيحاول الجانبان حل هذه القضايا في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.

تتواصل في إسرائيل منذ شهور المطالبات بإبرام صفقة تسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ونظمت الأحد (قبل يومين) احتجاجات ضخمة ضد الحكومة الإسرائيلية أمام مبنى الكنيست في القدس شارك فيها آلاف المحتجين.