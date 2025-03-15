ذكرتمصادر مطلعة على المقترح الذي يحمل عنوان "إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، والذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مفاوضات غزة أنه "يخلق جسراً لبدء مفاوضات إنهاء الحرب، لكنه لا يضمن النتائج".

واشارت ذات المصادر إلى أن المقترح"يمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 الرهائن الإسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين"، كما نص على أن "الوسطاء يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار ومفاتيح تبادل ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخول منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية في غزة".

وكانت إسرائيل قد قدمت ردها على مقترح ويتكوف، أمس الجمعة، مطالبة برفع عدد من سيتم إطلاق سراحهم من الرهائن الإسرائيليين إلى 11، إضافة إلى جثامين 16 محتجزاً لقوا مصرعهم خلال الحرب، مقابل وقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً محكوم بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب، دون أن تكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، و 160 جثماناً لضحايا فلسطينيين في الحرب.

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