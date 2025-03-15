التغطية متواصلة| أزمة صفقة الرهائن: "نتنياهو سيلتقي الليلة مع قادة الأجهزة الأمنية وكبار وزراء حكومته
طالبت إسر ائيل برفع عدد من سيتم إطلاق سراحهم من الرهائن الإسرائيليين إلى 11،و جثامين 16 محتجزاً لقوا مصرعهم خلال الحرب، مقابل وقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً
ذكرتمصادر مطلعة على المقترح الذي يحمل عنوان "إطار عمل للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار"، والذي قدمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مفاوضات غزة أنه "يخلق جسراً لبدء مفاوضات إنهاء الحرب، لكنه لا يضمن النتائج".
واشارت ذات المصادر إلى أن المقترح"يمدد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً إضافية، مقابل إطلاق سراح 5 الرهائن الإسرائيليين وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين"، كما نص على أن "الوسطاء يضمنون استكمال المفاوضات خلال هذه الفترة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار ومفاتيح تبادل ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية ودخول منظمات الأمم المتحدة وغيرها، والشروع في إعادة تأهيل البنى التحتية في غزة".
وكانت إسرائيل قد قدمت ردها على مقترح ويتكوف، أمس الجمعة، مطالبة برفع عدد من سيتم إطلاق سراحهم من الرهائن الإسرائيليين إلى 11، إضافة إلى جثامين 16 محتجزاً لقوا مصرعهم خلال الحرب، مقابل وقف لإطلاق النار مدته 40 يوماً وإطلاق سراح 120 أسيراً فلسطينياً محكوم بالسجن المؤبد، وأكثر من ألف أسير من قطاع غزة اعتقلوا أثناء الحرب، دون أن تكون لهم علاقة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، و 160 جثماناً لضحايا فلسطينيين في الحرب.
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رئيس لبنان: لا يمكن أن تستقر البلاد وهناك توتر على الحدود الجنوبية
قوات خاصة إسرائيلية تعتقل أكثر من 60 مطلوبا في الضفة الغربية
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اعتقال عشرات المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة خلال عمليات نفذتها قوات خاصة إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية. خلال الأسبوع الماضي، نفذت وحدات لواء الكوماندوز، بما في ذلك دوفديفان وإيجوز وماجلان، عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء منطقة الضفة الغربية.
وألقت القوات الأمنية خلال تلك العمليات القبض على أكثر من 60 مطلوباً، واستولت على عشرات الأسلحة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأسلحة النارية والمتفجرات والذخائر. ستواصل قوات لواء الكوماندوز عملياتها لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الضفة الغربية لضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين.
أزمة صفقة الرهائن: نتنياهو سيلتقي قادة الأجهزة الأمنية وكبار وزراء حكومته
من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا، مساء اليوم السبت، مع رؤساء الأجهزة الأمنية وكبار الوزراء وسط أزمة مفاوضات الرهائن.
ويتكوف يحذر: "حماس ستدفع ثمناً باهظاً"؛ ونتنياهو سيجري مشاورات هذا المساء
روبيو: "الولايات المتحدة تطرد من يظهر أنها تدعم الإرهاب"
نشر سكرتير الدولة الأمريكية ماركو روبيو رسالة واضحة على منصة"إكس" تتعلق بسياسة الهجرة التي تديرها إدارة ترامب.
غرفة عمليات اللاذقية للعربية: فرقنا مستمرة بإحصاء الجرحى والقتلى جراء الانفجار
نتنياهو يعقد الليلة مشاورات مع وزراء ومسؤولين أمنيين لصياغة المواقف الإسرائيلية حيال صفقة الرهائن
الدفاع المدني السوري للعربية: انفجار اللاذقية سببه صاروخ من مخلفات الحرب
الخارجية الفرنسية: من المهم أن لا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق
وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الأوروبية
تقرير: هناك رواية بأن انفجار اللاذقية وقع أثناء تفكيك صاروخ داخل متجر خردة
كشفت إيران في مناورتها الأخيرة عن إنجاز عسكري جديد، هو الجيل الجديد لمنظومة "باور 373 بمميزات خاصة، وهي منظومة "باور 373-II" المطورة.
استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية الشهر الوشيك
كشف مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، اليوم السبت، عن بدء التحضيرات لعقد جلسة خاصة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله الشهر الوشيك، بهدف استحداث منصب وتعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيكون بدوره نائباً لرئيس دولة فلسطين.
وكان الرئيس محمود عباس أعلن في خطابه في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في الرابع من الشهر الجاري، خطط استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. كما أعلن أيضاً إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".
وقال روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لـ"الشرق"، إن المجلس سينعقد بصفته مفوضاً من المجلس الوطني الفلسطيني، وهو بمثابة برلمان الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
يضم المجلس المركزي حوالي 180 عضواً يمثلون مختلف الفصائل والنقابات والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الأخير الذي جرى حله جراء الانقسام الفلسطيني. أما المجلس الوطني فيضم 800 عضو في كافة تجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
مبعوث ترامب يهدد حماس: "سيدفع ثمناً باهظاً"
وكالة الأنباء السورية: 3 قتلى و12 جريحا في حصيلة أولية لانفجار مبنى في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية
الجيش الإسرائيلي يسحب قوات الاحتياط من غزة بعد حادث مرتبط باحتفالات عيد المساخر
سحب الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم، مجموعة من جنود الاحتياط من قطاع غزة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الجنود وهم يطلقون النار أثناء قراءة من سفر إستير. أحد التقاليد المركزية لعيد المساخر اليهودي هو إحداث الضوضاء عند ذكر اسم "هامان الشرير أثناء قراءة الميجيلا".
ويظهر الفيديو جندي احتياط يقرأ النص بينما يقوم جنود آخرون - من الكتيبة 7015 من اللواء الشمالي في فرقة غزة - المتمركزين في منطقة عازلة على حدود غزة، بإطلاق النار على المنطقة كلما تم ذكر اسم هامان.
وفي رده على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه بمجرد إبلاغ القادة بالحادث، تم سحب قائد الفصيل والجنود المعنيين من غزة و"سيخضعون لإجراءات تأديبية مناسبة". وأضاف الجيش أن "سلوك الجنود في الفيديو يتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي وإجراءاته العملياتية".
الدفاع المدني السوري: انفجار مجهول استهدف مبنى من 4 طوابق جنوبي اللاذقية
الدفاع المدني السوري: فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري تتوجه لمكان الانفجار في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية
سانا: انفجار عنيف يهز حي الرمل في اللاذقية والأسباب مجهولة
حماس تتهم إسرائيل بـ"الانتهاك الصارخ" لوقف إطلاق النار في غزة بعد غارات على بيت لاهيا
اتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"الانتهاك الصارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أن ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن تسعة أشخاص قتلوا اليوم في غارات إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان إن "الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في شمال قطاع غزة باستهدافه مجموعة من الصحفيين وعمال الإغاثة، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".