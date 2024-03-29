الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في القطاع وينفذ عمليات في الضفة الغربية

في اليوم الـ175 من النزاع الإسرائيلي على قطاع غزة، تزايدت حدة المواجهات بشكل كبير في مدينتي غزة وخان يونس. أعلنت كتائب القسام استهدافها لدبابتين من طراز ميركافا غرب حي تل الهوى، بينما ذكرت سرايا القدس أنها قامت بقصف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن 8 من جنوده أصيبوا خلال الاشتباكات.

في غضون ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بسلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى مزيد من التوترات في المنطقة.