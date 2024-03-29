الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في القطاع وينفذ عمليات في الضفة الغربية
في غضون ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بسلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى مزيد من التوترات في المنطقة.
في اليوم الـ175 من النزاع الإسرائيلي على قطاع غزة، تزايدت حدة المواجهات بشكل كبير في مدينتي غزة وخان يونس. أعلنت كتائب القسام استهدافها لدبابتين من طراز ميركافا غرب حي تل الهوى، بينما ذكرت سرايا القدس أنها قامت بقصف تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن 8 من جنوده أصيبوا خلال الاشتباكات.
في غضون ذلك، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بسلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أدى إلى مزيد من التوترات في المنطقة.
مقتل شخص (25 عامًا) في كريات شمونا جراء إطلاق الصواريخ من لبنان
إسرائيل تسعى لتحالف دولي لإدارة المستقبل السياسي والأمني للقطاع
في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المخصصة لإدارة الحرب، قدم الوزير غادي آيزنكوت، الأربعاء، الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية في غزة ما بعد حكم حماس. الوثيقة، التي أعدت بناء على طلب آيزنكوت من قبل الجنرال المتقاعد عاموس يادلين وفريق "Mind Israel"، تضع رؤية لإسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية، قوية، آمنة، ومزدهرة، مؤكدة على الجهود المبذولة لتفكيك حماس وإنشاء تحالف أمريكي - إسرائيلي - عربي لإدارة الوضع.
رويترز عن مصدرين أمنيين: مقتل 33 مدنيا وعسكريا في غارات إسرائيلية على مدينة حلب السورية