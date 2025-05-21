تغطية متواصلة || الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يحقق بحدث إطلاق قوة نيران إبعاد تجاه وفد أجنبي في جنين
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اليوم 593 للحرب: صادق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) على نشر خبر مقتل الرقيب دانيلو موكانو، المقاتل في الكتيبة 82، في معركة جنوب قطاع غزة. كما عملت قوات لواء يهودا، خلال الليل، في الخليل، على هدم منزل عبد القادر القواسمي، الذي كان ضمن الخلية التي قتلت العريف أبراهام باتنا، كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق بحدث إطلاق نار على وفد أوروبي ديبلوماسي خلال تواجده في مدينة جنين.
مصدر أمني يتحدث عن الحادثة غير الاعتيادية في جنين: "حدثٌ سيءٌ لم يكن من المفترض أن يحدث. نجري تحقيقًا مُعمّقًا لفهم ما حدث هناك بالضبط. صدرت أوامرٌ بوصول دوريةٍ إلى المنطقة، وكانت المركبات مُعلّمةً بأنها دبلوماسية"
معلومات حول الحادثة الغير عادية في جنين
1. وصل وفد يضم دبلوماسيين إلى جنين في وقت سابق من اليوم، بطريقة منسقة وفي مسار متفق عليه.
2. بحسب مصدر أمني: الوفد انحرف عن المسار المخطط له ووصل إلى منطقة محظورة حيث تقوم قوة الجيش الإسرائيلي بتأمين النقطة.
3. أطلقت القوة النار في الهواء لإخراج المشتبه بهم من المنطقة - دون أن تعلم أنهم دبلوماسيون.
4. فقط عند التحقيق في الحادثة أدركوا أنه كان وفداً. وتجري الآن محادثات بين كبار المسؤولين في الضفة الغربية والدبلوماسيين لتقليل الأضرار الدولية
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد التقارير العربية بأن قوة عملت في جنين أطلقت نيران إبعاد تجاه بعثة ديبلوماسية أوروبية زارت المدينة، بعد أن تم رصدها عن طريق الخطأ بأنها تهديد، وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي إن الحدث قيد التحقيق ولم يسفر عن أية إصابات.
وفيما يتعلق بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن إلى لبنان، قالت مصادر أمنية لصحيفة الأخبار إن قضية نزع السلاح في المخيمات الفلسطينية طرحت على أنها من اختصاص الفصائل الفلسطينية نفسها. وبحسب المصادر فإن السلطة الفلسطينية قد تكون مسؤولة عن جمع الأسلحة وتسليمها إلى دولة لبنان، أو سيتم إنشاء آلية مشتركة يتم الاتفاق عليها في إطار لجنة فلسطينية لبنانية.
تشير التقارير في وسائل الإعلام العربية إلى أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ الليلة الماضية ارتفع إلى 52
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