تغطية متواصلة || الجيش الإسرائيلي يعلن أنه يحقق بحدث إطلاق قوة نيران إبعاد تجاه وفد أجنبي في جنين

معلومات حول الحادثة الغير عادية في جنين

1. وصل وفد يضم دبلوماسيين إلى جنين في وقت سابق من اليوم، بطريقة منسقة وفي مسار متفق عليه.

2. بحسب مصدر أمني: الوفد انحرف عن المسار المخطط له ووصل إلى منطقة محظورة حيث تقوم قوة الجيش الإسرائيلي بتأمين النقطة.

3. أطلقت القوة النار في الهواء لإخراج المشتبه بهم من المنطقة - دون أن تعلم أنهم دبلوماسيون.

4. فقط عند التحقيق في الحادثة أدركوا أنه كان وفداً. وتجري الآن محادثات بين كبار المسؤولين في الضفة الغربية والدبلوماسيين لتقليل الأضرار الدولية