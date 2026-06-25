قاآني يهدد إسرائيل: انسحبوا من لبنان أو ستغادرون مهزومين ومذلولين

وجّه قائد فيلق قدس إسماعيل قاآني تهديدات لإسرائيل عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيها إلى انسحابها الكامل من لبنان، محذرًا من تداعيات استمرار الوجود العسكري هناك.

وقال قاآني إن لبنان "أرض مقاومة وصمود وليست ساحة للمحتلين"، مضيفًا أن عدم الانسحاب اليوم "قد يؤدي إلى مغادرة مذلة وهزيمة في المستقبل"، بحسب تعبيره.

كما استحضر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وأشار إلى خطابات الأمين العام السابق لـ حزب الله، مؤكداً أن ما وصفه بـ"الوعد" ما زال قائمًا وقد يتكرر من جديد، وفق تصريحاته