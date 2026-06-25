قائد فيلق قدس يهدد إسرائيل: انسحبوا من لبنان أو ستغادرون مهزومين ومذلولين | تحديثات
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائدًا في وحدة التصنيع التابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة • الحرس الثوري أعلن: العبور الآمن في مضيق هرمز ممكن فقط في المسارات التي أعلنت عنها إيران • تحديثات مستمرة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم اغتيال آدم محمد إبراهيم أبو خدايد، قائد في وحدة التصنيع التابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة. سُمح بالنشر: الرقيب أول في الاحتياط باسل سويد قُتل في حادث عملياتي جنوب لبنان. وأعلن الحرس الثوري: العبور الآمن في مضيق هرمز ممكن فقط عبر المسارات التي أعلنت عنها إيران.
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قاآني يهدد إسرائيل: انسحبوا من لبنان أو ستغادرون مهزومين ومذلولين
وجّه قائد فيلق قدس إسماعيل قاآني تهديدات لإسرائيل عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيها إلى انسحابها الكامل من لبنان، محذرًا من تداعيات استمرار الوجود العسكري هناك.
وقال قاآني إن لبنان "أرض مقاومة وصمود وليست ساحة للمحتلين"، مضيفًا أن عدم الانسحاب اليوم "قد يؤدي إلى مغادرة مذلة وهزيمة في المستقبل"، بحسب تعبيره.
كما استحضر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، وأشار إلى خطابات الأمين العام السابق لـ حزب الله، مؤكداً أن ما وصفه بـ"الوعد" ما زال قائمًا وقد يتكرر من جديد، وفق تصريحاته
تقارير لبنانية: 3 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان
مصادر طبية وأمنية تتحدث عن سقوط قتلى ومصاب بعد استهداف مركبة في بلدة زوطر الشرقية بجنوب البلاد.
تقديرات أمنية إسرائيلية: إيران تعيد بناء بنى تحتية "مسلحة" في الضفة الغربية بعد وقف إطلاق النار
أفادت تقديرات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن إيران تعمل على إعادة بناء شبكات وبنى تحتية مرتبطة بنشاطات مسلحة في الضفة الغربية، مستفيدة من التهدئة الحالية مع بعض الأطراف الإقليمية.
وبحسب ما ورد، فإن طهران كثّفت جهودها خلال الفترة الأخيرة لتعويض الصعوبات التي واجهتها في نقل الأموال وتطوير مسارات تهريب الأسلحة إلى الضفة، خاصة بعد العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ 7 أكتوبر 2023.
وتشير التقديرات إلى أن الضفة الغربية باتت تُصنف، من وجهة نظر إيرانية، كساحة مركزية محتملة لتحركات مستقبلية، في ظل ما يصفه التقرير بتراجع بعض الجبهات الأخرى.
كما لفتت المصادر إلى أن أساليب الدعم تشمل التمويل الرقمي، وتهريب وسائل قتالية عبر الحدود مع الأردن، إضافة إلى توجيه عناصر ميدانيين عن بعد، فيما يُعتقد أن جزءًا من عمليات التنسيق يتم من خارج المنطقة.
روبيو: نريد اتفاقًا مع إيران لكن ليس بأي ثمن.. ولن نقبل بالسيطرة على مضيق هرمز
قال ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، لكنها لن تقبل بإبرام تفاهمات "بأي ثمن"، مؤكدًا أن المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء ستظل عنصرًا أساسيًا في أي اتفاق محتمل.
وأضاف روبيو أن واشنطن لا تقبل بأي وضع قد يمنح أي دولة سيطرة على مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن مسألة فرض رسوم أو تسميات أخرى مرتبطة بالملاحة لا تغيّر جوهر القضية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تريد التأكد من أن أي قرار يتم التوصل إليه في إطار الاتفاق مع طهران يأخذ بعين الاعتبار مصالح الحلفاء والشركاء الإقليميين، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية المتعلقة بالملف الإيراني والتطورات الإقليمية المرتبطة به.
إسرائيل تنفي تقارير عن انسحابات للجيش جنوب لبنان وتصفها بـ"الأخبار الكاذبة"
صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز: "انسحبت إسرائيل من جزء من منطقتها العازلة في جنوب لبنان، وهذا عمل من أعمال حسن النية تجاه الحكومة اللبنانية".
تقارير من لبنان: هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على قرية تابيت في النبطية، جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي باسل سويد في حادث عملياتي جنوب لبنان
أعلن الحرس الثوري أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الطرق التي أعلنتها إيران. كما حذروا من استخدام القوة ضد السفن المخالفة.