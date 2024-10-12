⭕ حزب الله أطلق 320 صاروخا على إسرائيل خلال عيد الغفران وإصابة جنديان بجروح خطيرة في غزة ولبنان

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دعا وزراء متشددون في حكومة بنيامين نتنياهو إلى استهداف البرنامج النووي الإيراني، التي تعتبره إسرائيل "تهديداً استراتيجياً خطيراً".
وسط المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان، وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ ، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات ومدن في الجنوب اللبناني، قصفت إسرائيل مناطق عدة في شتى أنحاء البلاد.
وقالت مصادر أميركية مطلعة إن "إسرائيل حددت أهدافها في الهجوم على إيران، والتي تتضمن البنية التحتية العسكرية وقطاع الطاقة، مستبعدة المنشآت النووية أو تنفيذ عمليات اغتيال" يأتي ذلك في وقت تشعر فيه طهران بقلق وتوتر من قدرة واشنطن على إقناع حليفتها بعدم استهداف المنشآت النفطية، وتنخرط في جهود دبلوماسية بالشرق الأوسط لمحاولة تقليص نطاق الهجوم المنتظر.
وبعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وغيره من قادة الحزب، دعا وزراء متشددون في حكومة بنيامين نتنياهو إلى استهداف البرنامج النووي الإيراني، التي تعتبره إسرائيل "تهديداً استراتيجياً خطيراً".
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لبنان: الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء احتمال شلل الموانئ والمطارات
أعرب المسؤول الكبير في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، عن مخاوف جدية بشأن تصاعد الصراع في لبنان خلال زيارته لبيروت. وفي مواجهة الهجوم الإسرائيلي على حزب الله، يخشى سكاو من احتمال إغلاق الموانئ والمطارات اللبنانية، الأمر الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الإمدادات الغذائية في البلاد.
وقال سكاو لوكالة أسوشيتد برس: “ما رأيته وسمعته اليوم مدمر، لكن الشعور هو أن الأمر لا يزال من الممكن أن يصبح أسوأ بكثير”. ووجه نداء عاجلا لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للصراع وإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية قدمت على ما يبدو "التزامات" فيما يتعلق بمواصلة تشغيل البنية التحتية للموانئ والمطارات اللبنانية، إلا أن سكاو لا يزال حذرًا، مشددًا على الطبيعة المتقلبة للوضع.
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