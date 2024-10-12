⭕ حزب الله أطلق 320 صاروخا على إسرائيل خلال عيد الغفران وإصابة جنديان بجروح خطيرة في غزة ولبنان

وسط المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان، وبالتزامن مع الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ ، صباح اليوم السبت، على عدة بلدات ومدن في الجنوب اللبناني، قصفت إسرائيل مناطق عدة في شتى أنحاء البلاد.

وقالت مصادر أميركية مطلعة إن "إسرائيل حددت أهدافها في الهجوم على إيران، والتي تتضمن البنية التحتية العسكرية وقطاع الطاقة، مستبعدة المنشآت النووية أو تنفيذ عمليات اغتيال" يأتي ذلك في وقت تشعر فيه طهران بقلق وتوتر من قدرة واشنطن على إقناع حليفتها بعدم استهداف المنشآت النفطية، وتنخرط في جهود دبلوماسية بالشرق الأوسط لمحاولة تقليص نطاق الهجوم المنتظر.

وبعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخاً باليستياً على إسرائيل، رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وغيره من قادة الحزب، دعا وزراء متشددون في حكومة بنيامين نتنياهو إلى استهداف البرنامج النووي الإيراني، التي تعتبره إسرائيل "تهديداً استراتيجياً خطيراً".

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