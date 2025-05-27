هل ستنجح المنظومة الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات بخلق واقع جديد في غزة؟ || صحافي من غزة يوضح

على خلفية الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، وإمكانية ان تخلق واقع جديد في قطاع غزة ، أكد الصحافي من غزة ضياء حسن "أن المراكز لربما ستنجح بشكل جزئي ، لكن الأمر لن يستمر لفترة طويلة" يمكنكم متابعة تصريحه كاملا والذي يوضح خلاله عن أسباب إمكانية فشل المشروع.

وقال الصحافي من غزة ضياء حسن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء إن "إسرائيل تعول على أن تخلق هذه الخطة واقع جديد، لكن باعتقادي لن تنجح الخطة ، شاهدنا نوع المساعدات التي ستقدم وهبي بسيطة ، بالمواطن من شمال غزة لن يبذل جهودا للتوجه الى رفح للحصول عليها، يوجد إجماع بين السكان أن ما سيتم تقديمه هو هراء، لذلك نحن أمام فشل جديد للمنظومة الإسرائيلية الأمريكية، باعتقادي أن المشروع سيفشل، السكان ليسوا مضطرين لقطع مسافات كبيرة من أجل الحصول على بعض الأرز، وتتواجد المراكز في أماكن بعيدة، والطعام الذي يقدم لا يناسب ذوق الغزيين، ربما المشروع سينجح بشكل جزئي ، لكن لن يستمر لفترة طويلة"

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