حماس تشترط الإفراج عن عيدان الكسندر بضمان البدء بمفاوضات المرحلة الثانية

بعد إعلانها أمس نيتها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف عيدان الكسندر، أفادت حماس في تصريحات لصحيفة "القدس" أنه لن "يتم أي افراج ما لم تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار"، وقالت حماس إن "المحادثات بشأن المرحلة الثانية يجب أن تبدأ باليوم الذي سيتم فيه الإفراج عن الكسندر، وستتواصل على مدار 50 يوما"، وقالت إنه "يجب على إسرائيل وقف تشويش إدخال المساعدات الى قطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا".

وفي الوقت نفسه، صرح عضو بارز في حماس لقناة الميادين اللبنانية في وقت سابق إن "الفجوة لا تزال كبيرة بين عروض حماس وإسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية". ويقول نفس القيادي: أن "إسرائيل تصر على إطلاق سراح نحو 10 مختطفين أحياء، وبعدها تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية". وتؤكد حماس أن هناك حاجة إلى ضمانات معينة فيما يتعلق بالدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل إطلاق سراح المختطفين.

كما صرح المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع على الاقتراح وقال لقناة العربي القطرية: "الحركة خلقت أجواء إيجابية في المفاوضات الجارية وتصرفت بمسؤولية وقبلت اقتراح الوسطاء. والكرة الآن في ملعب إسرائيل عاد وفد حماس المفاوض إلى القاهرة أمس، وهو يتابع آخر تطورات المفاوضات الجارية مع المسؤولين المصريين ويناقش الاقتراح المقترح".