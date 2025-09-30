سموتريش يهاجم خطة ترامب :"مأساة قيادة تهرب من البشارة..هذا سينتهي بالبكاء"

هاجم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، معربًا لأول مرةعن معارضته: "مأساة قيادة تهرب من البشارة، وهذا سينتهي بالبكاء". في الوقت نفسه، لم يُعلّق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي عارض وقف الحرب، بعد على الخطة.

وكتب في منشوره على منصة اكس :"لدي الكثير لأقوله، وسأفعل ذلك بإذن الله بعد سلسلة مشاورات سأجريها اليوم. لكن هناك أمر واحد يمكن قوله الآن، وأعتذر مقدمًا عن إيقاف الفرحة والنظرة المبالغ بها للواقع".

وتابع وزير المالية الإسرائيلي"بعد 7 أكتوبر، وبعد عامين من التفاني والبطولة وتضحيات شعبٍ من الأسود، بأثمانٍ باهظة وإنجازاتٍ دراماتيكية، ولله الحمد وبعونه في جميع المجالات، نعود إلى المفهوم القديم المتمثل في التخلي عن أمننا في أيدي الأجانب، والتخيل أن غيرنا سيتولى المهمة نيابةً عنا "بدون محكمة العدل العليا وبتسيلم"، وتحويل الإنجازات الحقيقية على الأرض إلى أوهام سياسية، والانغماس في عناق دبلوماسي واحتفالاتٍ باذخة، إلى شعارات سياسية مثل "دولتين"، و"الفلسطينيون يحكمون الفلسطينيين"، وإنشاء قوة شرطة فلسطينية درّبتها مصر والأردن، وفي خطاب الصراع، قطر كلاعبٍ محوري - كل هذا الكلام "قديم الطراز" وعودةٌ إلى مفهوم أوسلو".

بحسب وزير المالية، تُعدّ الخطة "إهدارًا تاريخيًا للفرصة الأكثر صوابًا في العالم لتحرير أنفسنا أخيرًا من قيود أوسلو، وفشلًا سياسيًا". "إن تكرار نفس الفعل مرارًا وتكرارًا وتجاهل دروس السابع من أكتوبر، وأُقدّر أن هذا سينتهي أيضًا بالدموع. سيُجبر أبنائنا على القتال مجددًا في غزة. هذا ما وصفه أينشتاين بالجنون المطلق: تكرار نفس الفعل مرارًا وتكرارًا وتوقع نتيجة مختلفة".

تابع سموتريتش: "هل ما زال هناك أمل في أن تُثمر الشجاعة حلاوة؟ وأن يُنقذنا رفض العدو من أنفسنا مرة أخرى كما فعل مرات عديدة في الماضي، وأن يُجبرنا الواقع على العودة إلى طريق البطولة والنصر وتحمل مسؤولية مصيرنا وأمننا، وهذه المرة بدعم دولي أوسع؟ في ظل الواقع الذي نشأ في مواجهة الضغوط الدولية، وحملة المختطفين المدمرة، وتردد رئيس الحكومة نتنياهو في البداية في احتلال غزة وتبني خطة ترامب الأصلية، وتباطؤ الجيش، وعدم نجاحه في إيصال قادة الجيش إلى حيث نريدهم أن يكونوا، والائتلاف المتعثر، والإنهاك الطبيعي للعتاد بعد عامين من الحرب - ألا يوجد خيار في ظل كل هذا؟ وهل هذا أقصى ما يمكن تحقيقه الآن؟ هذه أسئلة وجيهة. سنتشاور وندرس ونقرر إن شاء الله. لكن الاحتفالات منذ أمس سخيفة بكل بساطة."