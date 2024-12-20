آخر التطورات عن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس|| هل يشكل مروان البرغوثي عائقا لإتمامها؟

في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن الجارية حالياً في الدوحة والقاهرة، طالب وفد حماس بالإفراج عن السجين الأمني ​​والقيادي الفلسطيني مروان البرغوثي. جاء ذلك اليوم (الجمعة) في صحيفة "واشنطن بوست" على لسان مسؤول مصري رفيع المستوى، والذي أكد بالفعل طلب حماس.

البرغوثي، المسجون في إسرائيل منذ عام 2004، حُكم عليه بخمسة أحكام مؤبدة و40 عامًا في السجن بعد إدانته بالمسؤولية عن تنفيذ سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل. من جانب آخر يعتبر البرغوثي أحد الفلسطينيين البارزين.

كما زعم المسؤول المصري أن وفد بلاده الذي كان في قطر أمس قال إنه "يبدو أنه لا تزال هناك بعض العقبات في المفاوضات". ومن بين أمور أخرى، أشار المسؤول نفسه إلى أن إسرائيل تعارض أيضًا طلب حماس بالسماح لسكان غزة بالعودة إلى شمال غزة.

AP Photo/Amanda Andrade-Rhoades

وفي الوقت نفسه، أفادت الأنباء أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية غادر الدوحة وأنه "لم يعد موجودا في المنطقة". وزعم مسؤولون أميركيون وإسرائيليون: أن "فرص إتمام الصفقة في الأسبوع المقبل تراجعت". كما أفادت الأنباء أن مستشار الاتصالات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس زعم أن: "محادثات وقف إطلاق النار مجمدة منذ يومين".