الولايات المتحدة: نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى واشنطن لبحث عملية رفح

وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على طلب الرئيس جو بايدن إرسال فريق إلى واشنطن لبحث العملية في رفح، على ما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء اليوم (الاثنين). سوليفان قال بالإضافة إن المسؤول الكبير في حماس مروان عيسى قُتل في عملية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء تصريح سوليفان عقب إجراء الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع نتنياهو لأول مرة منذ شهر وسط تراشق انتقادات متبادلة على خلفية الحرب في قطاع غزة والتقارير التي اعتبرها بايدن مقلقة حول وصول الغزيين إلى حافة المجاعة.

وفي بيان صدر في نهاية المحادثة نيابة عن البيت الأبيض، جاء أن الزعيمين "ناقشا آخر التطورات" في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة."

وصرح نتنياهو في وقت لاحق أن الحديث بينه وبين بايدن "تطرق إلى آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها: القضاء على حماس والافراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل، وذلك بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".