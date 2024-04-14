قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي: "اتخذنا معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني"

سلامي: "عملياتنا كانت محدودة واختُزلت بالرد على اعتداء الكيان الصهيوني على قنصليتنا في دمشق"

i24NEWS
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نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يعترض صواريخ أطلقت من إيران وسط إسرائيل الأحد 14 أبريل 2024
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يعترض صواريخ أطلقت من إيران وسط إسرائيل الأحد 14 أبريل 2024AP Photo/Tomer Neuberg

قال قائد حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي صباح اليوم الأحد تعقيبا على الهجوم الصاروخي غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية: "اتخذنا معادلة جديدة مع الكيان الصهيوني وهي الرد على اي اعتداء من جهته من الأراضي الإيرانية مباشرة" مضيفاً "بدأنا صفحة جديدة من الاشتباك مع العدو الصهيوني".

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ووفقا له فقد تجاوزت الدفقات الصاروخية المنظومات الدفاعية الصهيونية والأميركية في المنطقة وأصابت الأهداف المحددة ووصف ذلك بأنه "لم يكن أمراً سهلاً".

وتابع: "عملياتنا كانت محدودة واختُزلت بالرد على اعتداء الكيان الصهيوني على قنصليتنا في دمشق" وسط تأكيده على أن الولايات المتحدة كانت تعلم مسبقا بالضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وأنها أعطت إسرائيل الضوء الأخضر".

ومن جملة ما قال سلامي أيضاً: "إذا قام الكيان الصهيوني بالرد على عملية إيران فإن ردنا المقبل سيكون بالتأكيد أوسع بكثير من هذه العملية. أرسلنا رسالة إلى الولايات المتحدة بانها إذا تعاونت مع "إسرائيل" في تحركاتها المقبلة فإن قواعدها لن تنعم بأي أمن".

Michael Giladi/ Flash90
يستيقظ الإسرائيليون بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الليلة الماضية لتقييم الأضرار التي لحقت بمنزلهم في بلدة كاتسرين الشمالية في مرتفعات الجولان.Michael Giladi/ Flash90

تجدر الإشارة إلى ان الجيش الإسرائيلي أوضح في تصريح محدث أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل نظرا لتمكن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التصدي لنحو 99 بالمائة من الصواريخ والمسيرات الموجهة إلى العمق الإسرائيلي خصوصا من خلال دعم الولايات المتحدة وتحالفها الدولي إضافة إلى الدور الفعال الذي قامت به الأردن التي تتشارك أطول حدود مع إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله: "وزير الخارجية الأردني: الأردن لن يسمح لأي كان بتعريض أمنه وسلامة شعبه لأي خطر. مع العلم أن إيران كانت قد هددت الأردن من مغبة اعتراض صواريخها وإلا أصبحت الهدف التالي.

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