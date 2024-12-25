والد مختطف إسرائيلي : "أعضاء فريق ترامب يفهمون أن نتنياهو يعرقل الصفقة"

قال يهودا كوهين، والد المختطف الإسرائيلي نمرود كوهين والذي يتواجد في أسر حماس منذ 446 يوما، صباح اليوم (الأربعاء)، إن طاقم فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب انتقدوا ضمنا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال الوالد خلال مقابلة مع i24NEWS "إنهم يدركون أيضًا أن نتنياهو يؤخر الصفقة"..

وبحسب قوله فإن نتنياهو مهتم بصفقة جزئية حتى يتمكن من مواصلة الحرب في غزة. وتابع كوهين: “الحكومة لا تريد الحديث عن ’اليوم التالي‘، فسموترتش وبن جفير يريدان إقامة المستوطنات”. وأضاف "لهذا السبب لا تريد الحكومة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فهي تريد حكما عسكريا للجيش الإسرائيلي في غزة".

في الأسبوع الماضي، تمت دعوة عائلة كوهين لحضور حدث أقيم للعائلات الثكلى من سلاح المدرعات. وأثارت هذه الخطوة ضجة، لأن كوهين رهينة على قيد الحياة. وقال شقيقه يوتام كوهين لـi24NEWS: "كانوا يعتزمون دعوتنا كعائلة مختطف وليس كعائلة ثكلى - ونحن لا ننوي أن نكون هكذا". واعتذر الجيش الإسرائيلي عن الحدث، وقال إن "دعوة العائلة تمت عن طريق الخطأ وبحسن نية، ويأسف الجيش الإسرائيلي للحادث وسيتعلم الدروس وفقا لذلك".